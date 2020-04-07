2020-04-07T10:30:14+03:00
Общество

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский: «Мы останавливаем все проверки малого и среднего бизнеса»

Городские власти рассказали о том, как поддержат предпринимателей
Данил СВЕЧКОВ
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Также в мэрии объявили, что планируют поддержать частных перевозчиков. Фото: администрация ЕкатеринбургаТакже в мэрии объявили, что планируют поддержать частных перевозчиков. Фото: администрация Екатеринбурга
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Из-за того, что весь апрель в стране объявлен нерабочим месяцем, многие предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса схватились за голову - платить зарплату все-равно надо, а как зарабатывать деньги на нее не ясно.

В выходные губернатор Свердловской области, расширил список тех предприятий, которые могут продолжать работать несмотря на режим самоизоляции. А сегодня, 7 апреля, уже на уровне мэрии и городской Думы Екатеринбурга объявили, какие меры поддержки ждут бизнесменов уральской столицы.

- Мы останавливаем все проверки малого и среднего бизнеса, - объявил Александр Высокинский, мэр Екатеринбурга. - Мы даем отсрочки по земельным платежам до 1 ноября и соответственно платежам по муниципальному имуществу также до 1 ноября. Мы понимаем, что сегодня у предпринимателей главная задача - это выплата заработной платы своим сотрудникам. В малом и среднем бизнесе работает 40% населения нашего города. Поэтому мы говорим, мы вас с этими платежами не трогаем. Перераспределяйте средства для того, чтобы можно было платить заработную плату. Мы будем ждать до конца года, надеясь на то, что к концу года экономические процессы восстановятся.

Улица Вайнера, одна из самых оживленных в Екатеринбурге, в дни самоизоляции пустовала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Улица Вайнера, одна из самых оживленных в Екатеринбурге, в дни самоизоляции пустовала.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также городские власти решили снизить налог на имущество физических лиц. Раньше он составлял 2%

- Сейчас мы хотим снизить его до 1,1%, - отмечает Игорь Володин, председатель Екатеринбургской городской Думы. - Это существенная поддержка для малого и среднего бизнеса. Многие решения надо принимать оперативно. Будем уже со среды рассматривать это на комиссии, а затем утверждать на Думе.

Помимо этого, в перечень особо пострадавших от ситуации с коронавирусом организаций собираются включить медицинские учреждения всех форм собственности Екатеринбурга, чтобы сфера здравоохранения получила максимальную поддержку. Дополнительно в мэрии отметили, что городской бюджет в текущих условиях ждут корректировки. Муниципальные предприятия смогут использовать лишь 75% денег из своего бюджета, которые у них были запланированы. А те деньги, которые они сэкономили в течение года на фонде оплаты труда за больничные или незанятые ставки в конце года пойдут не на премии самым эффективным работникам, а на повышение бюджета.

- Потери городского бюджета у нас значительные, - говорит Александр Высокинский. - Суммы исчисляются несколькими миллиардами рублей. Это совершенно логическая связь - если сегодня проседает бизнес, то проседаем и мы.

Планируется, что поддержку получит и общественный транспорт города, причем не только муниципальный, но и частный. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Планируется, что поддержку получит и общественный транспорт города, причем не только муниципальный, но и частный.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также городские власти сейчас решают вопрос о поддержке общественного транспорта, причем не только муниципального, но и частного, который сегодня потерял от 60 до 80% выручки.

- По тем средствам, которые находятся в бюджете развития города - пока мы говорим о том, что эти расходы будут сокращены, к сожалению, - говорит глава Екатеринбурга. - Единственное о чем мы с Игорем Валерьевичем (Володиным, председателем городской Думы Екатеринбурга, - Ред.) сейчас договорились - надо будет смотреть наши статьи по капитальному ремонту. Нельзя остановить сферу капитального ремонта социальной сферы полностью. Здесь с депутатами надо прямо садиться и по объектам эту тему обсуждать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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