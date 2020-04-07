2020-04-07T07:50:26+03:00
Общество

В какие дни в Свердловской области школьники будут сдавать ЕГЭ: публикуем полное расписание

Минпросвещения озвучило новые даты ЕГЭ, который пришлось перенести из-за коронавируса
Мария Трапезникова
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Минпросвещения озвучило новые даты ЕГЭ, который пришлось перенести из-за коронавирусаМинпросвещения озвучило новые даты ЕГЭ, который пришлось перенести из-за коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стали известны новые даты ЕГЭ, который пришлось перенести из-за коронавируса. Проект опубликован на официальном портале Министерства просвещения, однако пока что он находится на стадии общественных обсуждений.

Экзамены стартуют с 8 июня и продлятся до 11 июля, однако основная война пройдет до 29 июня. Публикуем полное расписание всех экзаменов:

8 июня - география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

11 июня - русский язык;

15 июня - математика (профильная и базовая часть);

18 июня - история, физика;

22 июня - обществознание, химия;

25 июня - иностранные языки: английский, немецкий, французский, испанский, китайский (письменная часть) и биология;

26 и 29 июня - иностранные языки (устная часть).

Кроме того, в документе опубликованы даты резервных дней: для тех, кто не смог досрочно сдать ЕГЭ в марте из-за коронавируса, а также для тех, у кого пересекаются выбранные экзамены и для тех, кто не смог сдать экзамен в основные даты по различным уважительным причинам.

1 июля - русский язык;

2 июля - биология и иностранные языки: английский, французский, немецкий, испанский, китайский (письменная часть);

3 июля - география, литература, информатика и ИКТ, иностранные языки (устная часть);

6 июля - математика (базовый и профильный уровни);

7 июля - история, физика;

8 июля - обществознание, химия;

10 и 11 июля - резервные дни для всех предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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