В какие дни в Свердловской области школьники будут сдавать ЕГЭ: публикуем полное расписание
Стали известны новые даты ЕГЭ, который пришлось перенести из-за коронавируса. Проект опубликован на официальном портале Министерства просвещения, однако пока что он находится на стадии общественных обсуждений.
Экзамены стартуют с 8 июня и продлятся до 11 июля, однако основная война пройдет до 29 июня. Публикуем полное расписание всех экзаменов:
8 июня - география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
11 июня - русский язык;
15 июня - математика (профильная и базовая часть);
18 июня - история, физика;
22 июня - обществознание, химия;
25 июня - иностранные языки: английский, немецкий, французский, испанский, китайский (письменная часть) и биология;
26 и 29 июня - иностранные языки (устная часть).
Кроме того, в документе опубликованы даты резервных дней: для тех, кто не смог досрочно сдать ЕГЭ в марте из-за коронавируса, а также для тех, у кого пересекаются выбранные экзамены и для тех, кто не смог сдать экзамен в основные даты по различным уважительным причинам.
1 июля - русский язык;
2 июля - биология и иностранные языки: английский, французский, немецкий, испанский, китайский (письменная часть);
3 июля - география, литература, информатика и ИКТ, иностранные языки (устная часть);
6 июля - математика (базовый и профильный уровни);
7 июля - история, физика;
8 июля - обществознание, химия;
10 и 11 июля - резервные дни для всех предметов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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