Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 7 апреля 2020 года: дважды закрытый уральский город, не сухой закон и первые штрафы

ПОКА СТАБИЛЬНО

На сегодняшнее утро в Екатеринбурге и Свердловской области подтверждено 4 новых случая коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число случаев в регионе с начала вспышки COVID-19 – 44.

За сутки в уральской столице провели 1085 исследований, обследовав 1066 человек. С начала февраля 2020 года в Свердловской области проведено 24 536 исследований, обследовано 19 889 человек. Полностью побороли коронавирусную инфекцию 22 человека. Девять выписаны в понедельник, 6 апреля.

Пациенты обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами, в больницах есть нужное для лечения COVID-19 медицинское оборудование.

Кстати, с 7 апреля все анализы на коронавирус, взятые в Екатеринбурге, будут исследовать здесь в собственной полностью оборудованной лаборатории. Отправки в новосибирский центр «Вектор» больше не требуется. Значит, теперь сократится время получения результатов.

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Сейчас состояние четверых больных оценивается как тяжелое, еще семерых – средней тяжести. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

По словам вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова, все случаи связаны с пребыванием уральцев в других странах. Есть случаи заражений внутри семьи, в том числе детей. Все они связаны с инфекцией привезенной членом семьи из-за границы.

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ШТРАФЫ С ОТСРОЧКОЙ

Интересная и неоднозначная ситуация со штрафами для тех, кто не соблюдает меры самоизоляции. С одной стороны, можно штрафовать тех, кто прилетел из других стран и не соблюдает карантин. С другой – их собираются распространить на всех.

- 9 апреля Заксобрание будет их рассматривать. Мы надеемся, что это будет способствовать более строгому соблюдению режиму изоляции, - говорит Павел Креков, по словам которого сегодня в Свердловской области одни работали (волонтеры), а другие сидели дома.

Между тем, документ о введении штрафах, депутаты рассмотрят 9 апреля, после этого он вступит в силу через десять дней, то есть к 20 апреля. Именон тогда период самоизоляции будет закончен, если ситуация не изменится в худшую сторону.

В любом случае, шутить с предписаниями власти, а также рисковать своим здоровьем не стоит.

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ДВАЖДЫ ЗАКРЫТЫЙ ГОРОД И СУХОЙ ЗАКОН

Закрытый свердловский город Новоуральск с 7 апреля закрыли для въезда и выезда всех, кроме тех, кто трудится в других населенных пунктах. Это связано с мерами самоизоляции в период вспышки коронавируса.

В итоге в понедельник у здания администрации округа выстроилась длинная очередь из жителей Новоуральска за справками, разрешающими покинуть город.

Сухой закон на территории Свердловской области вводить не будут. По крайней мере, пока. Однако неожиданное заявление мэра Екатеринбурга Александра Высокинского о том, что может это и стоит сделать, вызвало бурю эмоций среди горожан: мол, алкоголь помогает пережить пресловутую изоляцию, в допустимых пределах, конечно. К тому же, из-за падения рубля, спиртное подорожало.

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К чему это привело: к тому, что народ закупился горячительным загодя, и сегодня никакого ажиотажа на этот счет в магазинах нет.

Фото: скрины с сайта Дневник.ру

ВИРТУАЛЬНЫЙ ГРАНИТ НАУКИ ДАЛ СБОЙ

Накануне, 6 апреля, в Свердловской области стартовала 4 четверть. Правда, школьники начали учиться виртуально, то есть дистанционно с помощью компьютеров и планшетов.

Все бы ничего: губернатор выделил на скоростной интернет и закупку целых 20 миллионов рублей. И правильно сделал: эпидемию переживем, а техника останется. Она в современных школах лишней не будет.

Но система наплыва соскучившихся по знаниям школьников не выдержала, и сайты с образовательными программами, прежде всего, Дневник.ру, стали виснуть.

В итоге: жалобы, нервы, недовольство. Проблему областные власти признали, и заверили, что специалисты все шероховатости в течение 1-2 дней устранят.

В целом, регион довольно ровно переживает непростые времена: учеба началась, часть предприятий открылась после недельного затишья, а плохая погода с мокрым снегом позволит исключить многочисленные гуляния уральцев по улицам. Поэтому, надеюсь, и штрафовать никого не придется.