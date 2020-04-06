«До конца апреля мы бы не дотянули»: уральские бизнесмены, возобновившие работу, о потерях из-за самоизоляции

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сделал послабления в своем указе о режиме самоизоляции. Глава региона дополнил список компаний, которым можно возобновить работу в непростое время. В обновленный список вошли в частности предприятия, занимающиеся продажей автозапчастей, средств связи, очков и контактных линз, электрического оборудования и компьютеров. «КП» узнала у представителей малого бизнеса, как на них сказалась неделя вынужденного простоя и что было бы, если бы они не возобновили работу с 6 апреля.

Антон, владелец сервисного центра по ремонту сотовых телефонов Gadget Plus:

- Если бы с сегодняшнего дня не разрешили возобновить работу, то пришлось бы закрыть бизнес. Это без вариантов. Потому что за период самоизоляции мы остались полностью без выручки. Единственная возможность как-то лавировать была на удаленном ремонте. Но таких заказов и раньше были единицы, а сейчас и вовсе… Кто в нынешней обстановке пустит к себе домой неизвестного человека?

Сегодня был первый день и пока не понятно, будет ли спрос или нет. В нашем ТЦ все огорожено лентами, но после послабления у нас доступ открылся.

Раньше с поставщиками комплектующих для ремонта я мог работать с отсрочкой, но теперь нет. Они говорят: платите сразу. Их можно понять, ведь сейчас будет очень много банкротств.

Отдельное «спасибо» хотелось бы сказать за кредитные каникулы. Официально президент их одобрил, но по факту это не работает. Я брал кредит, как ИП. Писал заявление на кредитные каникулы в банк еще в марте, отправлял им выписки с банковского счета, показал финансовую ситуацию. Ответа от банка не было. 1 апреля должно было произойти списание по кредиту, денег на карте у меня нет. Думаю, в кредитную историю мне уже оформили просрочку, хотя до этого у меня их никогда не было. Ответа от банка до сих пор нет. Но я подозреваю, что банк кредитные каникулы мне не одобрит, так как сумма у меня больше 250 тысяч рублей, а для «физиков» они даются если займ меньше этой суммы.

Вот и получается, что президент сказал: дать всем отсрочку и кредитные каникулы. ЦБ ответил: окей, дали, но с условиями. Я в эти условия не попадаю, как и большинство других владельцев малого бизнеса.

Автосервисы и шиномонтажки с недавних пор тоже попали в список "легальных"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роман, администратор автомагазина «Перекресток»:

- Если бы сегодня не начали работать, то нам бы однозначно пришлось бы закрыться. Дело не в кредитах. Банкам мы, слава богу, не должны. Но у нас довольно большой коллектив, а с чего платить людям зарплату, если мы не торгуем? Мы бы потеряли всех. И нам пришлось бы начинать заново: набирать персонал, по новой его обучать… Когда нам удастся оправиться от нерабочей недели – не знаю, как будем торговать.

На чем пришлось ужиматься? На заказе товара, складировании. Если раньше мы делали запас на полгода, то теперь только на неделю. Поставщики сейчас перестали давать товар с отсрочкой. У нас запчасти – для импортных автомобилей, стоимость таких запчастей – напрямую привязана к курсу доллара, а расчеты у нас в рублях. Поставщик, к примеру, может дать товар с отсрочкой на две недели в рублях, а на следующий день эта запчасть может в несколько раз вырасти в цене из-за роста курса доллара. И что в этом случае делать поставщику? Вот поэтому они и отменили все отсрочки.

Александр, владелец интернет-магазина контактных линз 96 linz.

- Сегодня начали работать. Заказов у нас было много еще с прошлой недели. Возможно, это было связано с тем, что салоны оптики были закрыты и люди стали заказывать через интернет. Но работать на прошлой неделе мы не могли. Товар приходит нам от поставщиков, а они в этот период не работали, поэтому и мы тоже.

Как будем компенсировать неделю вынужденного простоя, я пока не знаю. Собираюсь поговорить с арендодателем, чтобы он уменьшил аренду. Не скажу, что эта нерабочая неделя была для нас «смертельной», но если бы мы просидели до конца апреля, это бы было фатальным.

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