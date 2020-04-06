2020-04-06T12:16:38+03:00
Общество

«Многие на грани банкротства»: уральские предприниматели о «нерабочем» апреле

Сильно пострадают около 25-30% предприятий малого и среднего бизнеса, уверяют эксперты
Данил СВЕЧКОВ
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Предприятия общепита сейчас могут работать только на вынос или через службу доставки.Предприятия общепита сейчас могут работать только на вынос или через службу доставки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прошедшая «нерабочая» неделя далась уральским бизнесменам непросто, отмечают в региональном совете союза промышленников и предпринимателей. А новость о том, что не работать страна будет еще и до 30 апреля (Свердловская область до 20 апреля, - Ред.) и вовсе ввела многих в ступор.

- Обращений малого и среднего бизнеса на «горячую линию» очень много, - говорит Сергей Козлов, член Совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. - Сегодня разговор идет о сохранении бизнеса. Многие находятся на грани банкротства. За прошлую неделю я встретился с порядка 300 предпринимателями. Начало разговора - психологическая разгрузка. Приходилось приводить в чувство людей минут по пять.

Продуктовые магазины и аптеки пострадают от длинных выходных меньше всего, уверены эксперты. Фото: Евгения ГУСЕВА

Продуктовые магазины и аптеки пострадают от длинных выходных меньше всего, уверены эксперты.Фото: Евгения ГУСЕВА

Схожим пессимистичным образом оценивают сложившуюся ситуацию и в свердловском региональном отделении «Опора России».

- Ситуация на грани вопроса жизни и смерти для конкретных предприятий - микробизнеса и макробизнеса в сфере потребительского рынка, - говорит Дмитрий Ханин, предприниматель, член союза «Опора России». - Это торговля промышленными товарами, ресторанный бизнес, общепит, сфера бытовых услуг... То есть здесь все очень трагично. Впервые за всю историю мы сталкиваемся с ситуацией, когда мы лишены возможности предпринимать какие-либо усилия. Есть ли у тебя запасы, «прослойки жировые», либо ты работаешь «с колес», в любом случае ты ограничен в праве осуществлять предпринимательскую деятельность.

5 апреля губернатор Свердловской области расширил перечень товаров первой необходимости и фирм, которым можно работать несмотря на режим самоизоляции. В связи с этим представители малого и среднего бизнеса отмечают, что власти начинают достаточно быстро общаться с бизнесом. Однако у многих предпринимателей появились вопросы.

- Разрешена продажа бытовой техники и электроники - то есть в этих магазинах присутствовать безопасно, а в ювелирных магазинах, в магазинах цветов, где скоропортящийся товар, там присутствие небезопасно? - говорит Дмитрий Ханин. - Это вызывает большие сомнения в обусловленности таких мер реагирования (временного закрытия предприятий, - Ред.) именно с точки зрения безопасности населения. Почему возможности спасаться не получили малые предприятия потребительского рынка? При этом на них возложена обязанность по содержанию своих работников. Иначе это назвать нельзя.

Представители бизнес-сообщества хотели бы видеть освобождение от налогов на этот год по отраслям, которые сильнее всего пострадали. Фото: Евгения ГУСЕВА

Представители бизнес-сообщества хотели бы видеть освобождение от налогов на этот год по отраслям, которые сильнее всего пострадали.Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным регионального совета союза промышленников и предпринимателей около 25-30% предприятий малого и среднего бизнеса в Свердловской области пострадают от сложившейся ситуации сильнее всего. Исключением будут аптеки и продуктовые магазины, которые продолжают работать.

Сейчас сами представители бизнес-сообщества и общественные организации разрабатывают меры поддержки для предпринимателей. Они надеются, что эти меры будут услышаны и принята властями. Среди мер, которые могли бы помочь бизнесу остаться на плаву они называют уменьшение арендных ставок, налога на имущество, приостановка действия кредитных договоров со стороны банковского сообщества.

- Меры должны быть действенные, - добавляет Сергей Козлов. - Хотелось бы видеть освобождение от налогов на этот год по отраслям, которые сильнее всего пострадали. Речь о налогах на имущество, на землю... Однозначно должны быть меры поддержки в плане рефинансирования кредитов, отсрочки по кредитам, изменения процентной ставки. Бизнесу сегодня нужно сократить расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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