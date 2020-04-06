Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 6 апреля 2020 года: подарок от губернатора и народные гуляния

За последние сутки в Екатеринбурге и Свердловской области не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом. Всего на Среднем Урале зафиксировано 40 случаев заражения инфекцией COVID-19.

НОВЫХ СЛУЧАЕВ НЕТ

За сутки медики уральской столицы провели 1553 исследования, обследовав 1517 человек. С начала февраля 2020 года в лабораториях Екатеринбурга проведено 23 483 исследования, обследовано 18 855 жителей Свердловской области. За это время 15 уральцев полностью победили коронавирус, никто не умер.

От мыла и антисептиков шелушатся руки? От сухого воздуха в квартире стягивает кожу лица, а от постоянного ношения масок на коже появляются прыщики и высыпания? Врач-косметолог из Екатеринбурга дает советы 00:00 00:00

По данным регионального Минздрава, все зараженные проходят лечение в изолированном отделении больницы. Все контактировавшие из ближайшего круга были госпитализированы и обследованы лабораторно, остальные – наблюдаются на дому.

Трое пациентов с коронавирусом находятся сегодня в тяжелом состоянии, остальные – в удовлетворительном.

Ежедневно проводится больше тысячи исследованийФото: Алексей БУЛАТОВ

БИЗНЕСУ ПРИОТКРЫЛИ ДВЕРЬ

Губернатор Свердловской области подписал указ, расширивший перечень товаров и услуг, разрешенный к реализации в Екатеринбурге и области.

Что можно продавать и покупать в Екатеринбурге и Свердловской области: автозапчасти, очки и линзы, телефоны и средства связи, компьютеры, оргтехника и программное обеспечение, электрические и сантехнические товары, средства для тушения пожаров.

Какие услуги можно оказывать в Екатеринбурге и Свердловской области: ремонт и обслуживание автомобилей, ремонт электроники и бытовой техники, ритуальные услуги, уборка помещений, охрана зданий и помещений, такси, химчистка, услуги ветеринарии, строительство, нотариальные услуги.

Чем занимается гордума Екатеринбурга в условиях карантина: помощь пенсионерам, контроль цен и наличие продуктов в магазинах, ситуация с поджогами домов 00:00 00:00

Больше всего сегодня людей волнует – когда откроют парикмахерские. Губернатор пока не настроен дать отмашку по этому вопросу – безопасность на первом месте, говорит он.

Отметим, что сегодня в Свердловской области работает 41 предприятие, которые выпускают 70 тысяч многоразовых тканевых масок и 45 одноразовых масок в сутки.

Почти все они распределяются среди медиков и сотрудников полиции и ГИБДД.

Защитные средства никто не отменялФото: Алексей БУЛАТОВ

«ЛАСТОЧКИ» ЛЕТАЮТ РЕЖЕ

СвЖД сокращает количество электропоездов на время самоизоляции граждан в Екатеринбурге и Свердловской области.

Из расписания в апреле 2020 года временно исчезнут:

1. №6823/6824 Нижний Тагил – Кушва – Нижний Тагил

2. Городской электропоезд №7203/720-4, 7207/7208, 7211/7212, курсирующий по маршруту: Керамик – Екатеринбург Пассажирский – Екатеринбург-Сортировочный.

3. Городской электропоезд №6037/6038, 6039/6040: Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский.

4. №7084/7085 Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский – Екатеринбург-Пассажирский.

Чем заняться дома на самоизоляции, чтобы сохранить здоровье и стать умнее: полезные советы эксперта из Екатеринбурга 00:00 00:00

5. Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил – Екатеринбург-Пассажирский.

6. Несколько электричек по направлениям в сторону Шали, Егоршино, Тавды и Серова.

А все составы «Ласточек» в сторону Нижнего Тагила и в обратном направлении будут ходить по пять вагонов. Эти рейсы пользуются популярностью у студентов из Тагила, Невьянска и Новоуральска. Все студенты в апреле обучаются в формате дистанционного обучения.

ПамяткаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

МЫ ВЫШЛИ ИЗ ДОМА …

В воскресенье, 5 апреля, в Екатеринбурге и окрестностях выдалась по-настоящему весенняя погода, из-за чего множество горожан отправились на выходную прогулку по городу – транспорт был непривычно заполнен пассажирами, а центр города и скверы - полны прохожих.

Между тем в свердловской полиции заявили, что во время прогулок при себе нужно иметь документы, а хождения по городу в составе больших групп лучше исключить.