Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 6 апреля 2020 года: подарок от губернатора и народные гуляния
За последние сутки в Екатеринбурге и Свердловской области не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом. Всего на Среднем Урале зафиксировано 40 случаев заражения инфекцией COVID-19.
НОВЫХ СЛУЧАЕВ НЕТ
За сутки медики уральской столицы провели 1553 исследования, обследовав 1517 человек. С начала февраля 2020 года в лабораториях Екатеринбурга проведено 23 483 исследования, обследовано 18 855 жителей Свердловской области. За это время 15 уральцев полностью победили коронавирус, никто не умер.
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По данным регионального Минздрава, все зараженные проходят лечение в изолированном отделении больницы. Все контактировавшие из ближайшего круга были госпитализированы и обследованы лабораторно, остальные – наблюдаются на дому.
Трое пациентов с коронавирусом находятся сегодня в тяжелом состоянии, остальные – в удовлетворительном.
Ежедневно проводится больше тысячи исследованийФото: Алексей БУЛАТОВ
БИЗНЕСУ ПРИОТКРЫЛИ ДВЕРЬ
Губернатор Свердловской области подписал указ, расширивший перечень товаров и услуг, разрешенный к реализации в Екатеринбурге и области.
Что можно продавать и покупать в Екатеринбурге и Свердловской области: автозапчасти, очки и линзы, телефоны и средства связи, компьютеры, оргтехника и программное обеспечение, электрические и сантехнические товары, средства для тушения пожаров.
Какие услуги можно оказывать в Екатеринбурге и Свердловской области: ремонт и обслуживание автомобилей, ремонт электроники и бытовой техники, ритуальные услуги, уборка помещений, охрана зданий и помещений, такси, химчистка, услуги ветеринарии, строительство, нотариальные услуги.
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Больше всего сегодня людей волнует – когда откроют парикмахерские. Губернатор пока не настроен дать отмашку по этому вопросу – безопасность на первом месте, говорит он.
Отметим, что сегодня в Свердловской области работает 41 предприятие, которые выпускают 70 тысяч многоразовых тканевых масок и 45 одноразовых масок в сутки.
Почти все они распределяются среди медиков и сотрудников полиции и ГИБДД.
Защитные средства никто не отменялФото: Алексей БУЛАТОВ
«ЛАСТОЧКИ» ЛЕТАЮТ РЕЖЕ
СвЖД сокращает количество электропоездов на время самоизоляции граждан в Екатеринбурге и Свердловской области.
Из расписания в апреле 2020 года временно исчезнут:
1. №6823/6824 Нижний Тагил – Кушва – Нижний Тагил
2. Городской электропоезд №7203/720-4, 7207/7208, 7211/7212, курсирующий по маршруту: Керамик – Екатеринбург Пассажирский – Екатеринбург-Сортировочный.
3. Городской электропоезд №6037/6038, 6039/6040: Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский.
4. №7084/7085 Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский – Екатеринбург-Пассажирский.
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5. Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил – Екатеринбург-Пассажирский.
6. Несколько электричек по направлениям в сторону Шали, Егоршино, Тавды и Серова.
А все составы «Ласточек» в сторону Нижнего Тагила и в обратном направлении будут ходить по пять вагонов. Эти рейсы пользуются популярностью у студентов из Тагила, Невьянска и Новоуральска. Все студенты в апреле обучаются в формате дистанционного обучения.
ПамяткаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
МЫ ВЫШЛИ ИЗ ДОМА …
В воскресенье, 5 апреля, в Екатеринбурге и окрестностях выдалась по-настоящему весенняя погода, из-за чего множество горожан отправились на выходную прогулку по городу – транспорт был непривычно заполнен пассажирами, а центр города и скверы - полны прохожих.
Между тем в свердловской полиции заявили, что во время прогулок при себе нужно иметь документы, а хождения по городу в составе больших групп лучше исключить.
ИСТОЧНИК KP.RU
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