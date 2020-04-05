«Отчим привлекался за побои»: Силовики рассказали о семье погорельцев на Урале, в которой погибли трое детей

В ночь на 5 апреля в селе Елань Талицкого района Свердловской области произошла страшная трагедия: здесь сгорел частный дом по улице Ленина. В строении во время пожара оказались 5 детей, младшему из них - всего 10 месяцев, а старшему было 8 лет.

Фото: очевидцы

Двоих малышей успели вытащить из огня местные жители, а трое погибли. С огнем боролись 33 спасателя, сейчас по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Трагедию прокомментировали силовые и надзорные ведомства Свердловской области.

Фото: очевидцы

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, по факту трагедии возбуждено уголовное дело. В огне погибли мальчик 2011 года рождения и две его сестры 2014 и 2018 годов рождения. Два ребенка 2012 и 2018 годов рождения находятся в больнице.

- Родители детей, по предварительной информации, в ходе пожара не пострадали. По поручению руководства СУ СКР региона, на месте ЧП работает усиленная следственная группа в составе сотрудников межрайонного отдела и следователя-криминалиста регионального СКР. Работа проводится совместно с сотрудниками МЧС и полиции, - рассказывают в СКР по Свердловской области.

Также в ходе расследования будет проверена работа органов, осуществляющих контроль над семьей, и полнота принятых мер по профилактике происшествий, добавляют в региональном СКР.

Фото: очевидцы

Сейчас допрашиваются свидетели ЧП, назначается комплекс экспертиз, чтобы выяснить точную причину пожара. Расследование дела находится на контроле руководства СКР по Свердловской области.

Интересные детали о жизни семьи рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

По его словам, семья, которая проживала в сгоревшем доме, была неблагополучной.

- Более того, в отношении родителей представителями территориального ОВД неоднократно возбуждались административные дела по факту ненадлежащего воспитания собственных детей. Сотрудника полиции совместно с коллегами из МЧС и СКР отрабатывают различные версии ЧП, в том числе, связанные с неисправностью печного отопления, - рассказывает полковник Валерий Горелых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/770989" frameborder="0"></iframe> Комментарий МЧС по пожару с гибелью троих детей в Свердловской области.Видео: пресс-служба МЧС по Свердловской области

По его словам, отчим малолетних детей ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и неуплату алиментов.

- Устанавливаются причины пожара, рассматриваются все возможные версии. Прокуратурой района будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, - рассказывают в пресс-службе Прокуратуры Свердловской области.