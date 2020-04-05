Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 5 апреля 2020 года: аплодисменты врачам, ответ губернатора и пойманный «Лещ»

НА ПОПРАВКУ

В Екатеринбурге начали выздоравливать уральцы, переболевшие коронавирусом: за последние сутки таких насчиталось 15 человек. И это радует, пока ни один житель Екатеринбурга и Свердловской области, заразившийся коронавирусом не умер.

Также за сутки зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19, всего заболевших – 40. К 5 апреля в столице Среднего Урала проведено 1600 исследований, специалисты обследовали 1558 человек.

Всего с начала февраля 2020 года проведено 21 429 исследований, обследовано 16 895 человек.

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МОЛИТВА АРХИЕРЕЯ

В субботу, 4 апреля, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл из-за эпидемии коронавируса совершил молитвенный объезд уральской столицы. Правящий архиерей молился во время объезда о защите Екатеринбурга и всех горожан от смертельного вируса.

Кстати, православные храмы Екатеринбурга и Свердловской области продолжают работать. Однако, чтобы верующие уральцы не скапливались в церквях, в епархиях организовали трансляцию богослужений через интернет.

Причастия для пожилых жителей Екатеринбурга и Свердловской области организовывают по заявкам на дому с помощью дежурных священников.

На улицах по-прежнему мало людейФото: Алексей БУЛАТОВ

ВРАЧИ, СПАСИБО!

Жители Екатеринбурга поблагодарили врачей за помощь и неустанный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В микрорайоне Академический 4 апреля в 16 часов сотни человек вышли на балконы и дружно аплодировали и дружно кричали «Спасибо!» медицинским работникам, которые держат оборону от COVID-19.

Акцию организовали через общедомовые чаты, балконы пришлось использовать из-за периода самоизоляции, который в Свердловской области решением губернатора Евгения Куйвашева до 20 апреля.

У нас есть видео этой доброй акции – ссылка.

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СЛОВО ГУБЕРНАТОРА

Кстати, сам губернатор в пятый раз лично ответил на вопросы взволнованных жителей Свердловской области, воспользовавшись Instagram.

Евгений Куйвашев рассказал, что продукты, а также товары первой необходимости продаются во всех магазинах. Другие товары можно приобрести в интернет-магазинах Свердловской области.

Затронул глава региона и важную тему весеннего призыва-2020 в армию в Екатеринбурге и Свердловской области. Как выяснилось, тем, у кого в повестке указано 6 апреля прибыть в военкомат, делать этого не нужно: заседания призывных комиссий начнутся с середины апреля.

Также глава региона напомнил, что с 6 апреля в школах Екатеринбурга и Свердловской области стартует дистанционное обучение. Для этого 12 тысяч школьников получили во временное пользование планшеты, чтобы получать знания через интернет.

С понедельника в школах начинается дистанционное обучениеФото: Мария ЛЕНЦ

ЛАЙК И ШТРАФ ЗА ФЕЙК

В Краснотурьинске полиция поймала 35-летнего проходчика горнодобывающего предприятия по прозвищу «Лещ».

«Лещ» оказался бывшим зэком, отсидевшим срок за изнасилование. Помимо работы на предприятии мужчина активно развивал свой Instagram. Для этого «Лещ» стал активно пугать своих подписчиков фейками о коронавирусе. Однако в итоге не только вызвал ажиотаж в интернете, но и привлек внимание стражей порядка.

Мужчина признался полицейским, что не владел достойно информацией. Теперь ему грозит штраф до 100 тысяч рублей. Подобных фокусов уралец пообещал впредь не повторять.

Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области:

Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 312-08-81 или 112

«Горячая линия» Федерации профсоюзов Свердловской области: 371 56 46

Служба занятости Екатеринбурга: 354 17 31

Служба занятости Свердловской области: 312 08 12 (все телефоны территориальных отделов – по ссылке)

Почта России: 8 800 100 00 00