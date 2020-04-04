Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 4 апреля 2020 года: почти два миллиона масок и старт четвертой четверти

Первые семь дней вынужденного отдыха с 28 марта по 4 апреля в Екатеринбурге и Свердловской области прошли относительно спокойно: вспышек коронавируса в регионе не было и сейчас ситуация находится под контролем специалистов: медиков, сотрудников Роспотребнадзора, областных и муниципальных властей.

На данный момент в Екатеринбурге и Свердловской области зафиксировано 39 случаев заболевания COVID-19. Все инфицированные коронавирусом привезли его из других стран, внутренних случаев заражения не зафиксировано. Отрадно, что 13 человек уже полностью вылечились и вернулись домой.

За сутки специалисты провели 1514 исследований, обследовав 1475 человек.

Ситуация с COVID-19 в Свердловской области на 3 апреля: первые выздоровевшие, прогнозы, возможный запрет алкоголя и свадьбы онлайн 00:00 00:00

На днях в аэропорт Кольцово прибыл борт, доставивший в Екатеринбург 1 769 000 одноразовых масок, 4 181 защитных костюма, 122 пар перчаток, 200 халатов для медиков. Все это приобрели за счет регионального бюджета в помощь уральским медикам.

Совсем скоро на Урале начнут выпускать тест-системы для выявления коронавируса. Этот вопрос поручил проработать губернатор Евгений Куйвашев.

А крупнейший в России завод по производству газовых баллонов, расположенный в Первоуральске, готов ежемесячно выпускать 10 тысяч баллонов объемом от 5 до 50 литров с кислородом для больниц Свердловской области.

На Урал привезли почти два миллиона масокФото: Алексей БУЛАТОВ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ С 6 АПРЕЛЯ

В четверг, 2 апреля, президент Владимир Путин объявил нерабочим весь апрель. В пятницу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил срок периода самоизоляции: он продлится минимум до 20 апреля. Далее будут просто нерабочие дни. Если пандемия коронавируса пойдет на спад, то просить уральцев сидеть дома не придется. Но сроки эти – предварительные. Все зависит от ситуации на каждый конкретный день.

С понедельника, 6 апреля, в Екатеринбурге и Свердловской области стартует четвертая четверть 2019 – 2020 учебного года. Школьники и студенты временно переходят на дистанционное обучение. Все программы обучения через интернет в регионе уже подготовлены. Директор любой школы, которому потребуется помощь в запуске процесса, может обратиться в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, там помогут наладить дистанционное обучение. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Биктуганов.

- Директорам школ предстоит большая, серьезная, ответственная работа по организации этого процесса. Все рекомендации от нас им даны. Сегодня достаточно электронных платформ, ресурсов, консультаций, вебинаров, которые обеспечат образовательный процесс, - подтвердил «КП-Екатеринбург» министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Бактуганов. – Рабочие программы учителей должны быть скорректированы и сориентированы на дистанционное обучение.

Учиться будем пока дистанционноФото: Мария ЛЕНЦ

Тем временем детские сады Екатеринбурга и Свердловской области работать не будут. В каждом населенном пункте, где есть дошкольное учреждение, сформируют «дежурную группу», в которую после прохождения медицинского контроля, пустят детишек, родители которых в апреле работают.

В Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области работает «горячая линия» по вопросам общего образования: 8 343 312 00 04 добавочный 080.

КАК ОПЛАТИТЬ КВИТАНЦИЮ ЗА МАРТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Не только в Екатеринбурге, но и по всей Свердловской области оплатить услуги ЖКХ можно через интернет. Но, как выяснил корреспондент «КП», можно сделать это и другими способами. Для начала – ссылки для оплаты коммуналки:

1. Квитанции АО «РЦ Урала» через Личный кабинет можно оплатить на официальном сайте компании.

2. В помощь вам работает через интернет и «Единый Расчетный Центр». Тут же можно передать и показания счетчиков.

3. Это же можно сделать, установив на смартфон мобильное приложение «Фрисби». Проверено, работает.

4. Компания АО «ЭнергоСбыт Плюс» тоже принимает платежи через сайт. Выберите раздел «Оплатить онлайн» и «Личный кабинет». Также у компании есть мобильное приложение.

Нет стабильного интернета? Не беда: оплатить коммуналку за март 2020 года (равно, как и за любой другой месяц), а также передать показания счетчиков можно по телефонам 8 967 639 30 44 и 8 343 346 30 44.

Также можно вызвать на дом почтальона, который поможет оплатить квитанцию. Эта услуга актуальна для пенсионеров. Номер телефона: 8 800 1 000 000.

Есть и самый привычный способ оплатить квитанцию ЖКХ за март – в Екатеринбурге продолжают работать филиалы «Фрисби», расположенные в продуктовых магазинах (не путайте с торговыми центрами – там пункты оплаты временно не работают).

Информацию по любому из филиалов «Фрисби» можно уточнить по телефону 8 343 385 0 384 (для жителей Екатеринбурга) и 8 800 500 19 35 (для жителей других городов Свердловской области).

Губернатор ежедневно отдает поручения по вопросам жизни региона в период пандемииФото: Алексей БУЛАТОВ

НЕОТЛОЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Многим жителям Екатеринбурга и Свердловской области в период самоизоляции нужна помощь. В этом деле сильно помогают волонтеры, которые разносят пенсионерам продукты, лекарства и товары первой необходимости.

- Вижу реальную заинтересованность предпринимателей в оказании поддержки нуждающимся уральцам. Наши волонтеры уже получили первую партию из 700 пакетов с продуктами от них для одиноких пенсионеров, - говорит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – Обязательно продолжим помогать всем, чем можем.

Обратиться к волонтерам можно по телефону 8 800 200 34 11 (звонок бесплатный).

КОГДА ЕКАТЕРИНБУРГ ОЧИСТЯТ ОТ ГРЯЗИ

Скоро. Уже чистят, и это видно. С 23 марта больше половины улиц Екатеринбурга почистили в рамках текущей уборки. Тротуары очищены на 66%. Из города вывезли 1 118 тонн грязи.

Проводится дезинфекция общественного транспорта Екатеринбурга, включая метро, такси, остановок, подъездов.

Общегородской субботник запланирован на конец апреля.

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