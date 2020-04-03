2020-04-03T15:23:14+03:00
Происшествия

«Вернулись из поездки в Доминикану»: в Екатеринбурге выявили три новых случая коронавируса

Семья, вернувшаяся из-за границы, живет в Академическом
Евгений Стоянов
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Медики были облачены в защитные костюмы. Фото: читатель "КП"Медики были облачены в защитные костюмы. Фото: читатель "КП"
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В Екатеринбурге выявили три новых случая коронавируса. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в медицинских кругах, речь идет о семье, недавно вернувшейся из-за границы.

- Недавно они вернулись из поездки в Доминикану. Обратно летели с пересадкой в Москве, - уточнил наш собеседник.

Всех троих увезли из дома по адресу Академика Сахарова,45. В ближайшее время санитарные врачи обработают подъезд дома.

Официальный представитель свердловского Роспотребнадзора рассказала, что прокомментирует ситуацию позже.

Напомним, что к утру, 3 апреля 2020 года, в Екатеринбурге и Свердловской области зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки специалисты провели 1683 исследования, обследовали 1657 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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