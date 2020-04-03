Клещи в Екатеринбурге 2020: опасные районы и как получить бесплатную помощь

Ситуация с коронавирусом не отменяет других ежегодных неприятностей, с которыми приходится сталкиваться жителям Свердловской области. Те же клещи в нашем регионе уже проснулись и затаились в траве, поджидая, к кому бы присосаться. Причем первые пострадавшие от них на Урале уже есть. Разбираемся, как обстоит ситуация с клещами в регионе и что делать, если после прогулки вы обнаружили на себе паразита.

КЛЕЩИ ПРОСНУЛИСЬ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ

В этом году первый пострадавший от укуса клеща зарегистрирован 15 марта. А всего их к настоящему моменту пять человек. Это жители Красноуральска, Талицы и Каменска-Уральского. Все укушенные столкнулись с клещами на своих приусадебных участках. В прошлом году, кстати, к этому моменту было лишь два укушенных человека. Причина разгула клещей в наши дни в теплой погоде - кровососы проснулись раньше времени.

- В Свердловской области клещевой энцефалит встречается в 10-13% случаев заражения после присасывания клеща. 87% приходится на лайм-боррелиоз, - говорит Марина Топоркова, заведующая первым неврологическим отделением МО «‎Новая Больница». - Лечится боррелиоз хорошо при своевременном обращении. Для этого проводится антибактериальная терапия.

От клещевого энцефалита поможет прививка. Ее ставят круглый год. Вакцинация состоит из двух прививок с перерывом в месяц. Третья прививка ставится через год – это первая ревакцинация. Потом прививка ставиться раз в три года - это называется «отдаленная ревакцинация». Первую прививку можно поставить в любой момент. Но надо понимать, что человек получает 100% защиту через три недели после второй прививки.

Обработка от клещей должна начаться раньше, так как и проснулись клещи раньше срока.Фото: Мария ЛЕНЦ

КАК ЗАСТРАХОВАТЬСЯ ОТ КЛЕЩА

Если у вас нет страховки на случай укуса клеща, то обращение за помощью в платную медицинскую клинику вам может влететь в копеечку. За примером далеко ходить не надо. Год назад журналистке «КП»-Екатеринбург» пришлось заплатить семь тысяч рублей за консультацию врачей, укол противоклещевого иммуноглобулина и анализ паразита. Страховка в этой ситуации могла бы покрыть расходы.

- Страховое покрытие полиса предусматривает все необходимые меры, которые могут потребоваться в случае укуса клеща - такие, как лабораторные исследования, амбулаторно-поликлиническая, скорая и стационарная помощь, реабилитационно-восстановительное лечение, - объясняют в департаменте по связям с общественностью «Росгосстраха».

Страховку от клеща во многих страховых компаниях можно приобрести удаленно через официальный сайт компании - это чтобы лишний раз на улицу не выходить. Коронавирус, все-таки. Страховое покрытие в разных компаниях может быть разным. В одних - до миллиона рублей, в других до трех миллионов. Стоимость страхового полиса тоже может разниться - например, от 170 до 500 рублей.

- Если же уберечься от укуса клеща не удалось, то с полисом наш клиент получит всю необходимую помощь: специалисты «АльфаСтрахование» направят его в ближайшее профильное лечебное учреждение, где заберут клеща на тест, а пострадавшему сделают анализ крови на вирус и введут иммуноглобулин, - говорит Александр Лапунов, директор департамента андеррайтинга и методологии компании «АльфаСтрахование».

Самое активное время у клещей это май-июль.Фото: Мария ЛЕНЦ

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ БЕСПЛАТНО

Если вы не застрахованы и лишних денег у вас нет, то за помощью можно обратиться и в ближайший травмпункт. Они принимают пациентов круглосуточно. Для обращения в травмпункт необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. В том случае, если необходима экстренная помощь, то она будет оказана без документов.

Клеща вам вынут бесплатно и иммуноглобулин тоже поставят, не требуя денег. Правда, тут есть нюансы. Иммуноглобулин - недешевое удовольствие. Ставят его из расчета 1 мл на 10 кг. В травмпункте по месту жительства бесплатно удаляют клеща. Иммунноглобулин ставят в ограниченных дозах - всего 3 мл.

- Людям, которые ни разу не прививались от инфекций, переносимых клещами, или прививались очень давно, иммуноглобулин ставят сразу, - объясняют в Управлении здравоохранения Свердловской области. - Если же человек прививался, то иммуноглобулин ему поставят только после того, как будет получено подтверждение, что клещ был заразный.

Тут важный момент, что сдать клеща на анализы вам надо будет самостоятельно. В травмпункте его из вас вынут, положат в пробирку. С этой пробиркой вы потом должны будете пойти в пункт приема клещей (Список по Екатеринбургу см. ниже), чтобы сдать его на анализы. Услуга эта уже не бесплатная. Медицинским полисом она не оплачивается. Поэтому тут уж либо страховка пригодится, либо собственные средства.

- 300 рублей стоит проверить клеща на энцефалит, 800 рублей - на лайм-боррелиоз. Комплексное исследование на четыре инфекции - энцефалит, лайм-боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз - 1000 рублей, - говорит Анна Ожиганова, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. - После того, как клеща забрали на анализ, человек получит код доступа на сайт Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. Там можно будет посмотреть в режиме онлайн результаты анализа. Если клеща на анализ взяли утром, то уже вечером будет результат.

ЗАБОРНЫЕ ПУНКТЫ И ЛАБОРАТОРИИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ул. Гагарина, 49

Тел.: (343) 362-87-87

Часы работы: пн - пт с 08.30 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.30

ул. Авангардная, 5а

Тел.: (343) 307-42-99

Часы работы: пн - пт с 08.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 13.00

ул. 8 Марта, 177а, 303 каб.

Тел.: (343) 210-48-26, 210-94-14

Часы работы: пн - пт с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00