Мэр Екатеринбурга предложил ввести сухой закон в городе

Мэр Екатеринбурга поддержал идею запрета на продажу вино-водочных изделий в магазинах города. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

- Моя позиция: торговлю винно-водочными изделиями надо закрыть. Вообще. Мы эти предложения Евгению Владимировичу внесли. Бытовое пьянство – горе для семьи, также алкоголь резко снижает иммунитет. Все эти легенды про водку с перцем, которая борется с коронавирусом – не работают!- сказал Высокинский.

Стоит отметить, что ввести сухой закон в регионе может губернатор Евгений Куйвашев, но накануне он лишь ужесточил режим самоизоляции в Свердловской области. На данный момент продажа алкоголя ограничена в Забайкалье и Красноярском крае. Согласно указу президента Владимира Путина, нерабочие дни продлены до 30 апреля 2020 года включительно с сохранением заработной платы.

Также на Среднем Урале был утвержден новый список непродовольственных товаров первой необходимости:

- санитарно-гигиенические маски

- антисептик для рук

- салфетки сухие

- салфетки влажные

- хозяйственное мыло

- туалетное мыло

- зубная паста

- зубная щетка

- Бумага туалетная

- гигиенические прокладки

- стиральный порошок

- подгузники детские

-пеленка для новорожденного

- шампунь детский

- крем от опрелостей детский

- бутылочка для кормления

- соска пустышка

- спички

- свечи

- бензин

- дизельное топливо

- сжиженный природный газ

- корма для животных

- печатная продукция СМИ

ОФИЦИАЛЬНО

В России зафиксировано 3 548 случаев коронавируса. В Свердловской области заболели 38 человек.

КСТАТИ

В декабре прошлого года была годовщина бунта в Свердловске во времена сухого закона. Именно уральцы вынудили Горбачева отменить запрет на продажу спиртного.

Водочный бунт в Свердловске в декабре 1989 года. Фото: Фото: Архив Президентского центра Б.Н.Ельцина

Алкоголь быстро смели с полок в преддверии Нового года, но очередь у магазина "Центральный" на проспекте Ленина не иссякала. Разгневанные покупатели решили, что продавцы, как обычно, спрятали все спиртное в подсобке для «своих» и попытались прорваться туда. Прибывшая милиция оттеснила толпу на улицу, но не надолго. Те, кто не успел отовариться начали вымещать гнев на автомобилистах.

– Личный автомобиль тогда не каждый мог себе позволить и люди думали, что в них сидят богачи или чиновники, – вспоминает Марина Таратова, работавшая водителем трамвая в 1989 году. – Я тогда на маршруте была. Связи с диспетчерской никакой – ни рации, ни телефона. О том, что в центре города случилось неизвестно. Подъезжаю к гастроному, а там уже несколько трамваев стоит, и толпа их не пропускает. А на машины так вообще бросаются. Часть пассажиров, когда узнала, что происходит, сразу вышла на улицу и присоединилась к толпе.

На помощь пришлось подключать сотрудников ГАИ. Они выставили пост за несколько перекрестков до толпы, чтобы не пускать автомобили и общественный транспорт к разгоряченным бунтарям.

– А как иначе? Мужики на автобус с палками бросались, были по лобовым стеклам, – вспоминает Петр Решетнюк, начальник ГАИ Свердловска в 1989-м. – Одного мы повязали, так выручать его сразу 50 человек бросились. Просто эти люди отделились от толпы и за нами… Я когда узнал об этом, по рации передал: «Везите задержанного вместо Октябрьского в другой отдел – в Чкаловский». Митингующие прибежали в Октябрьский, а им там ответили «А его уже отпустили. Можем камеры показать». А ведь его тогда и вправду очень скоро отпустили. Заявления от владельцев автобуса не поступило.