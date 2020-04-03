Цыган из Екатеринбурга, который сбил танцовщицу на белой «Ладе», избежал наказания

Чкаловский районный суд Екатеринбурга освободил от ответственности 17-летнего Виктора Васильева, который в том году на своей белой «Ладе» сбил 28-летнюю преподавательницу танцев Ирину Сайко. Суд признал его виновным, но освободил от наказания, заменив их «мерами воспитательного характера».

Авария произошла 17 апреля прошлого года: на перекрестке улиц Газетная и патриса Лумумбы Ирина шла по делам в паспортный стол, как вдруг увидела, что прямо на нее несется машина. Автомобиль, как оказалось позже, принадлежал отцу 17-летнего юноши. Сразу после аварии молодой человек поспешил скрыться с места, но его задержали очевидцы, забрав ключи и вызвав полицию.

- Девушке в результате аварии была причинена травма голени: переломы костей, которые повлекли тяжкий вред ее здоровью, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: представлено Максимом Винницким

После аварии Ирине пришлось проходить лечение. Сначала она долго лежала в больнице, где в ногу ей поставили аппарат Елизарова. Девушка долгое время могла ходить только с помощью костылей, и ей регулярно приходилось наблюдаться у врачей. На реабилитацию ушло около 300 тысяч рублей. А в октябре прошлого года ей стали поступать угрозы от родственников молодого цыгана: они просили девушку отказаться от обвинений в отношении Виктора Васильева.

- В ходе судебных прений гособвинитель, учитывая, что подсудимый совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте, относящееся к категории небольшой тяжести, впервые привлекается к уголовной ответственности, просил суд назначить подсудимому наказание в виде ограничения свободы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Однако суд признал Виктора Васильева виновным, но освободил от наказания с применением мер воспитательного характера. Прокуратура после получения приговора в течение 10 дней изучит его на предмет наличия оснований для обжалования или отсутствия таковых.