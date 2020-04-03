2020-04-03T06:44:33+03:00
Общество

Свердловский Роспотребнадзор: как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса

Разбираемся, как правильно покупать еду в магазине и с доставкой на дом
Мария Трапезникова
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Разбираемся, как правильно покупать еду в магазине и с доставкой на домРазбираемся, как правильно покупать еду в магазине и с доставкой на домФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловский Роспотребнадзор составил памятку о том, как правильно выбирать продукты в магазине и дистанционным способом (через доставку) в период пандемии коронавируса. Специалисты еще раз убеждают жителей: не стоит делать запасы и приобретать горы продуктов, поскольку магазины продолжают работать в штатном режиме, и еды хватает на всех.

Как правильно покупать продукты в магазине

Для начала нужно составить чек-лист того, что у вас дома есть, и чего нет, а после этого составить список с учетом рекомендуемых суточных норм питания. Обязательно заходите в магазин в перчатках и медицинской маске. В магазине ручку торговой тележки или корзинки нужно протереть влажной салфеткой, чтобы не подцепить микробы.

Первым делом следует выбрать продукты, которые хранятся при комнатной температуре. Скоропортящиеся продукты из холодильников и морозилок следует выбирать в самую последнюю очередь. Отдавайте предпочтение упакованным продуктам - особенно, если вы планируете употреблять их без термической обработки.

Во многих магазинах сейчас появилась специальная разметка, позволяющая стоять друг от друга не ближе полутора метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во многих магазинах сейчас появилась специальная разметка, позволяющая стоять друг от друга не ближе полутора метровФото: Алексей БУЛАТОВ

Внимательно осмотрите упаковку, прочитайте сроки годности и состав, чтобы случайно не купить продукты, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Обратите внимание, в каких условиях они хранятся в магазине и соответствуют ли температурным режимам, которые указаны самим производителем. Если она выше указанной, то лучше такой продукт не покупать.

Помните: уже готовые продукты не должны находиться на одной полке с сырыми продуктами, которые требуют приготовления. Это может вызвать загрязнение готовой продукции и в дальнейшем привести к пищевому отравлению или кишечной инфекции. Такие же правила распространяются и когда вы складываете товар в одной тележке или в сумке или пакете.

Как правильно покупать продукты online с доставкой на дом

Как лучше оплачивать заказ - контактным или бесконтактным способом, - вам решать. Главное - соблюдать элементарные правила. Для начала, следует вымыть руки до того, как вы откроете пакет с едой или продуктами, так как вы держали в руках деньги, прикасались к платежному терминалу или передавали свою карту курьеру.

Если вы заказали на дом скоропортящиеся продукты, то их должны доставить в специальной сумке-холодильнике или термопакете. Если этого сделано не было, то вы можете отказаться от покупки, поскольку при доставке не была обеспечена необходимая температура хранения продуктов.

Памятка от Роспотребнадзора, сохраните, чтобы не потерять. Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

Памятка от Роспотребнадзора, сохраните, чтобы не потерять. Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

Далее: внимательно проверьте сроки годности, целостность упаковки, отсутствие вмятин и вздувшихся крышек на металлических консервных банках. На овощах и фруктах не должно быть признаков увядания, плесени и гнили. Кроме того, не допускается доставка в одном пакете сырой рыбы и уже готовой еды. Сырое мясо, птица, рыба должны быть упакованы отдельно от овощей, фруктов, гастрономической и бакалейной продукции.

Если вам доставили продукты с нарушениями или они оказались испорченными, вы можете смело отказаться от покупки товара и пожаловаться в Роспотребнадзор, указав данные предприятия и все допущенные им нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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