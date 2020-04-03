Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 3 апреля 2020 года: здоровый призыв в армию и плата за беспечный фейк

ВСЕ ЖИВЫ

В четверг президент России Владимир Путин продлил нерабочий период до 30 апреля. Это говорит о том, что ситуация с коронавирусом в стране довольно напряженная, и самоизоляция граждан, в том числе, жителей Екатеринбурга и Свердловской области, это действенный способ остановить распространение COVID-19 в стране и регионе.

К утру, 3 апреля 2020 года, в Екатеринбурге и Свердловской области зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки специалисты провели 1683 исследования, обследовали 1657 человек.

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12 жителей Екатеринбурга и Свердловской области полностью выздоровели, никто от COVID-19 на Урале не умер. Всего же с начала февраля 2020 года в регионе провели 18 315 исследования, обследовано 13 862 человека.

За сутки - пять заболевший. Режим самоизоляции продлен до 30 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ

АТЫ-БАТЫ ПО РАСПИСАНИЮ ИЛИ АРМИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ГРАДУСНИКА

В среду, 1 апреля, в Екатеринбурге и Свердловской области стартовал традиционный весенний призыв-2020.

В армию на пункты сбора уральцев призовут точно в срок, однако в войска отправят не ранее 20 мая. Дело в том, что из-за распространения коронавируса сроки работы призывных комиссий решили перенести.

Кстати в целях безопасности сами призывные и сборные пункты уже обеспечили бесконтактными термометрами, тест-системами, бактерицидными облучателями, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

На входе в учреждения новобранцев будут встречать на постах медсестры. Если температура у призывника повышена, есть признаки ОРВИ, то со службой придется повременить – до полного выздоровления.

К призыву на Урале подключили медсестерФото: Алексей БУЛАТОВ

ДОРОГАЯ ЛОЖЬ

Не стоит шутить на темы, которые волнуют всех жителей страны. Заведомо ложная информация на тему коронавируса, которую распространила жительница Екатеринбурга, обошлась ей в 30 тысяч рублей.

В социальной сети недальновидная дама написала, что якобы ей известно о закрытии Екатеринбурга от всех, у кого нет прописки. Разве может быть эта информация правдой, если ее не подтвердил никто из власти или силовых структур? Однозначно, нет.

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Полицейские вместе с коллегами из ФСБ провели комплекс профессиональных мероприятий, после чего женщину нашли. Да не просто нашли, но и оштрафовали.

Так, что нужно быть аккуратным и не писать то, чему подтверждения нет. На самом деле Екатеринбурга от иногородних граждан на сегодняшний день никто закрывать не собирается.

Эпидемия сподвигла главу региона на прямое общение с уральцамиФото: Алексей БУЛАТОВ

ГУБЕРНАТОР ОТВЕЧАЕТ

На вопросы жителей Среднего Урала по теме коронавируса и экономической ситуации в Свердловской области вот уже в третий раз ответил глава региона Евгений Куйвашев.

Кстати, вопросы в Instagram ему пишут реальные люди, и глава региона честно отвечает на них в рамках своих компетенций.

Плохо убирают подъезд? Вот вам теперь контролирующего органа, а мы на карандаш берем. Боитесь, что метро закроют? Не бойтесь, не закроют. И так далее по списку – все, что интересует уральцев.

ПАРОЛЬ ВОЛОНТЕРА

В России часто так бывает, что кризис объединяет людей. Еще вчера бабушки и студенты ездили в одном транспорте, ходили в одни магазины, и даже не здоровались.

А сегодня пенсионеры сидят дома, а молодые волонтеры, часть которых - из числа студентов носят им продукты, лекарства, рецепты из больницы. И делают это абсолютно бескорыстно.

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На днях к волонтерскому штабу «Мы вместе» присоединились участники поискового отряда «Прорыв». Они доставляют необходимые товары и продукты пожилым людям старше 60 лет.

На днях волонтеры получать маски, гели для очистки рук и перчатки, а также отличительную форму. Пока же они разносят заказанные вещи, попадая в квартиру пенсионеров по паролю, который заранее прикрепляется к каждому заказу. Ходят по двое. Каждый заказ фотографируется, после чего сдается отчет руководителю. Сейчас, например, активно развивается волонтерское движение в городе Березовский.

Важные телефоны

Сделать заказ можно по телефону 8 800 200 34 11.

Полезные ссылки и телефоны, которые вам могут пригодиться в период самоизоляции в Екатеринбурге и Свердловской области – по ссылке.