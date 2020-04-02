2020-04-02T17:56:31+03:00
Общество

Весенний призыв 2020 в Екатеринбурге: как он пройдет во время пандемии коронавируса

Как пройдет весенний призыв в 2020 году в Екатеринбурге во время эпидемии COVID-2019
Алина СУРИНА
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Призывников с температурой и признаками ОРВИ не пустят в зданиеПризывников с температурой и признаками ОРВИ не пустят в зданиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области, как и по всей России 1 апреля начался весенний призыв 2020 года. Из-за угрозы распространения коронавируса было решено изменить сроки начала работы призывных комиссий и даты отправки новобранцев в войска. Первые призывники отправятся в войска не раньше 20 мая. Как рассказал начальник организационно-мобилизационного управления - генерал-майор Александр Линьков, это лишь часть мер которые приняты для обеспечения призывных мероприятий во время пандемии.

Чтобы не допустить распространение коронавируса среди призывников, военнослужащих и сотрудников комиссариата призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест системами, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

- На входе развернуты медицинские посты. Те призывники у кого по результатам термометрии будут выявлены повышенная температура тела и признаки ОРВИ в здание допускаться не будут, - рассказал Александр Линьков.

Помещения будут регулярно дезинфицировать. Транспорт для доставки призывников на призывные и сборные пункты также пройдет специальную дезинфекцию.

Чтобы не допустить массового скопления новобранцев в военных комиссариатах скорректировали время работы. Призывники и граждане, имеющие отсрочку от службы, будут приниматься раздельно в ходе весеннего призыва 2020 года.

Генерал-майор Александр Линьков о весеннем призыве 2020.Видео: Пресс-служба ЦВО

ИСТОЧНИК KP.RU

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