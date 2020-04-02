2020-04-02T14:46:37+03:00
Общество

Специальное предложение МТС позволит тагильчанам оставаться на связи в период самоизоляции

«МТС» подготовил специальный пакет услуг, предназначенный для горожан старшего возраста
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ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, подготовил специальный пакет услуг, предназначенный для горожан старшего возраста.

Новое предложение позволит тагильчанам сэкономить на оплате услуг связи и цифрового телевидения, не отказывая себе ни в просмотре телепрограмм, ни в количестве звонков, ни в использовании мобильного интернета, в т.ч. любых мессенджеров.

Специальный тарифный план «Весь МТС ТВ» пока вводится только на территории Нижнего Тагила и отличается от других конвергентных предложений отсутствием услуги «Домашний интернет».

В пакетных предложениях эта услуга является самой дорогостоящей, но, зачастую не нужной пенсионерам и людям, полностью перешедшим на мобильный интернет.

«Всемирная организация здравоохранения и российские власти в сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановке настоятельно рекомендуют людям старшего поколения временно изолироваться от общества. В то же время очень важно, чтобы эта изоляция не повлекла потерю социализации. Поставив себя на место родителей, команда МТС попыталась понять, какие именно виды связи ими будут востребованы сейчас, и как не допустить увеличения расходов на связь. Так родился тарифный план «Весь МТС ТВ». Он позволяет вынужденным домоседам смотреть 140 каналов цифрового телевидения, не ограничивать себя в телефонном общении и освоить все виды интернет-мессенджеров и любых других интернет-сервисов», – рассказал о новой услуге директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Тарифный план «Весь МТС ТВ» действует на территории Нижнего Тагила и предназначен как для новых, так и действующих абонентов МТС, пользующихся услугами «Цифровое телевидение» или «Мобильная связь». Тарифный план включает в себя 140 каналов ЦТВ, 600 минут разговоров, 600 SMS и 5 Гб мобильного интернета (с опцией «Много интернета» - безлимитный интернет). Абонентская плата за все включённые в тарифный план услуги составит всего 400 рублей в месяц.

Подключиться к тарифному плану «Весь МТС ТВ» тагильчане могут оставив заявку по телефону 8 800 250 00 50 при наличие технической возможности.

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