2020-04-02T13:35:27+03:00
Общество

Москва против превращения уральского заповедника «Денежкин Камень» в национальный парк

Минприроды РФ своей позиции в отношении природного объекта в Свердловской области не меняло
Лев ИСТОМИН
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Заповедник "Денежкин Камень". Фото: предоставлено руководством заповедникаЗаповедник "Денежкин Камень". Фото: предоставлено руководством заповедника
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ не планирует менять статус заповедника «Денежкин Камень» в Свердловской области для создания на его территории национального парка.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Заповедник «Денежкин Камень» находится в 400 километрах к северу от Екатеринбурга. На этой территории – нетронутая человеком природа, туристам здесь гулять запрещено, красивейшие места.

Недавно уральские общественники начали продвигать идею преобразования уральского заповедника в национальный парк, чтобы пустить туда туристов. Этот вопрос обсуждался на региональном и федеральном уровнях на фоне противостояния руководства заповедника «Денежкин Камень» и Уральской горно-металлургической компании, которая разрабатывает несколько карьеров на севере Свердловской области. В частности в районе заповедника работает предприятие «Святогор», разрабатывая месторождение меди Шемур.

Представители заповедника не раз указывали на загрязнения, которые идут с карьеров и оказывают негативное влияние на реки Тальтия и Шегультан. С подачи сотрудников «Денежкиного Камня» было проведено несколько экспертиз, которые показали, что в реках вблизи карьера концентрация вредных веществ значительно превышена.

Зачем общественники требуют изменить статус заповедника? Дело в том, что на территории национального парка действуют менее строгие охранные обязательства, там предусмотрена возможность хозяйственного использования.

Промышленники работают недалеко от заповедника Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Промышленники работают недалеко от заповедникаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ЗАПОВЕДНИК ОСТАВЯТ

В начале 2020 года за сохранение статуса природного объекта высказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, пообещавший в мае лично посмотреть, как промышленники влияют на природу Урала.

Однако после появления слухов с подачи общественников, выступающих за изменение статуса, не до конца была понятна позиция федерального Минприроды.

- Острой необходимости преобразования заповедника «Денежкин Камень» в национальный парк сегодня не существует. Минприроды России не меняло своей позиции, - рассказали «КП-Екатеринбург» в федеральном ведомстве. – Подготовка нормативно-правовой документации по переводу особо охраняемой природной территории из одной категории в другую в настоящее время не представляется возможной.

Ранее мы писали об изменениях в жизни поселка Пакина после загрязнения реки Тальтия в 40 километрах на север от города Ивдель. Здесь живет семья манси, представители которой занимаются ловлей рыбы и сбором грибов и ягод.

Как загрязняются реки Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Как загрязняются рекиФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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