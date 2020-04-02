В Кольцово проверяют самолеты «Уральских авиалиний» из-за сообщения о минировании

В аэропорту Кольцово срочно проверяют все самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» из-за сообщения о минировании. Неизвестный не уточнял, какой конкретно рейс, поэтому досмотру подверглись все машины.

- Да, действительно. Поступило сообщение о минировании. Указания на конкретный рейс не было. Поэтому пришлось проверить все самолеты «Уральских авиалиний», - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

До самой авиакомпании нам оперативно дозвониться не удалось. Кстати, это уже не первый раз за последние несколько недель, когда неизвестные сообщают о бомбе на борту самолетов. Первый случай произошел 13 марта: тогда в Екатеринбурге пришлось экстренно сесть самолету летящему из Санкт-Петербурга в Хабаровск. Сообщение от неизвестного пришло на электронную почту авиакомпании, а к аэропорту стянули бригады пожарных и медиков.

Через 10 дней, 23 марта, произошел точно такой же случай - и снова электронное сообщение от неизвестного, только на этот раз - на почту авиакомпании «Аэрофлот». К счастью, в этот раз тоже все обошлось без пострадавших.

И вот, через три дня, полицейские снова провели Кольцово из-за сообщения о минировании.