2020-04-01T23:50:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 2 апреля 2020 года: на улицу с паспортом и кредитные каникулы

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге на 2 апреля 2020 года
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
За сутки в области ни одного нового случая заражения коронавирусомЗа сутки в области ни одного нового случая заражения коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

СТАБИЛЬНОСТЬ

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки не было новых случаев заражения коронавирусом. Обстановка, по словам региональных властей, стабильная. По динамике ситуация имеет некоторую тенденцию к уменьшению. Одного человека выписали из больницы в Екатеринбурге – он полностью вылечился от COVID-19. Всего на данный момент в регионе зафиксировно 33 случая коронавируса.

Еще одна положительная новость в ситуации с эпидемией: немного снизилась нагрузка на больницы, так как часть пациентов вернулась домой. Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков подчеркнул, что уральцам важно соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без необходимости. Это лучший способ предотвратить распространение инфекции.

В Свердловской области нужно предпринимать «военные» меры по спасению малого бизнеса — уверены уральские эксперты

00:00
00:00

СКОРОСТЬ

Трассы Свердловской области с начала недели опустели – у уральцев объявлена нерабочая неделя, закрыты объекты торговли, поэтому на дорогах транспортный поток значительно сократился.

Это выявило неожиданную проблему: водители стали превышать скорость: камеры наблюдения на аварийных участках зафиксировали почти 8 тысяч нарушений скоростного режима.

На одном только 330-м километре трассы Екатеринбурге – Пермь 10 марта зафиксировали 35 нарушений, а в конце месяца за один день – 220 нарушений. Как говорится, динамика налицо.

В ГИБДД Свердловской области с тревогой напомнили автолюбителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения – это залог безопасности.

Нагрузка на медиком упала, но не сильно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нагрузка на медиком упала, но не сильноФото: Алексей БУЛАТОВ

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ОНЛАЙН

На нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля 2020 года службы занятости Свердловской области ведут прием жителей Екатеринбурга и региона через интернет. С помощью Сети можно обратиться с службу впервые, а также пройти перерегистрацию.

Также можно получить консультацию по телефону – клиента оперативно и подробно проконсультируют. В городе и области работают несколько телефонов «горячих линий», которые есть на официальном сайте служб занятости.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СПОРНА

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что следить за горожанами, а затем и за всеми свердловчанами можно через смартфоны с помощью QR-кодов.

Эта технология позволяет отследить перемещение человека и определить – нарушил ли он карантин. Сами жители региона отнеслись к инициативе настороженно. Причина есть: кому понравится, когда все его перемещения подконтрольны надзорным ведомствам.

Власти же заявляют, что этот метод позволит не допустить нарушений, и служит мерой безопасности в условия эпидемии коронавирусной инфекции.

Кредитные каникулы - одна из мер помощи людям в период эпидемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кредитные каникулы - одна из мер помощи людям в период эпидемииФото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что надеется на сознательность уральцев, однако подтвердил, что QR-коды могут быть использованы для идентификации местоположения граждан. Возможность их применения сейчас анализируется.

Ну, коды – дело нерешенное, а вот паспорт с собой при выходе на улицу в Екатеринбурге и любом населенном пункте Свердловской области нужно брать уже сейчас.

Ситуация в регионе сложная – могут и документ проверить. Решили пойти на работу, возьмите документ. Тогда к вам не возникнет лишних вопросов.

ВЗЯЛ КРЕДИТ – ПЛАТИ ПОТОМ

Государство понимает, что многим в ситуации с нерабочей неделей и эпидемии коронавируса пока не по карману выплачивать взятые кредиты. В связи с этим Госдума приняла закон о кредитных каникулах.

Эта мера касается, как простых граждан, так и юридических лиц. Главное, не медлить и обратиться в банк с заявлением о переносе платежей по займам на срок до полугода.

Конечно, на слово вам никто не поверить, нужно справкой доказать, что среднемесячные доходы заемщика снизились на треть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Кстати, «Комсомолка» проверила – банка в Екатеринбурге и Свердловской области охотно идут на диалог и готовы пойти навстречу, если клиент оказался в сложной ситуации.

Чем заняться дома на самоизоляции, чтобы сохранить здоровье и стать умнее: полезные советы эксперта из Екатеринбурга

00:00
00:00

ЖИТЬ СЛОЖНО, НО МОЖНО

Понятно, что неожиданная нерабочая неделя стала стрессом для многих уральцев. Рекомендации сидеть дома и беречь здоровье, неработающие торговые центры, государственные, спортивные, культурные и досуговые учреждения. Нехватка масок, ограничения по количеству передвигающихся в одном автомобиле (2 человека), неработающий сервис для пассажиров BlaBlaCar, закрытие школы, вузы и детские сады. Все это крайне непривычно.

Однако власти говорят о стабильном экономическом положении в Екатеринбурге и Свердловской области – в продуктовых магазинах есть товары, аптеки работают.

Памятка для уральцев Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Памятка для уральцевФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Просевшему бизнесу обещают помочь на деньги области и Федерации. Сейчас у губернатора на столе лежит план помощи, составленный рабочей антикризисной группой. Помогут, прежде всего, наиболее пострадавшим компаниям из сфер туризма, досуга, культуры.

Нам надо ждать, сохранять спокойствие и проявить гражданскую зрелость, соблюдая режим самоизоляции.

Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области:

Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 312-08-81 или 112

«Горячая линия» Федерации профсоюзов Свердловской области: 371 56 46

Служба занятости Екатеринбурга: 354 17 31

Служба занятости Свердловской области: 312 08 12 (все телефоны территориальных отделов – по ссылке)

Почта России: 8 800 100 00 00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Екатеринбург и Свердловская области переживают эпидемию коронавируса: отвечает губернатор. Евгений Куйвашев ответил на вопросы жителей Свердловской области во время нерабочей недели (подробнее)

«Большинство вызовов от паникеров»: врач о том, как изменилась работа скорой помощи на Урале после самоизоляции. Медикам самим приходится обрабатывать машины после вирусных больных, но антисептики у них заканчиваются (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Швейцарии, последние новости на 1 апреля 2020: заражены сотрудники ООН, а Оззи Осборн остался без лечения
По последним данным от министерства здравоохранения Швейцарии: за сутки число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло на 683 человека и достигло 16 605
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Екатеринбурге на 2 апреля составило 8 человек
Председатель Гордумы Екатеринбурга Игорь Володин: как работают депутаты в период эпидемии коронавируса
В Екатеринбурге в реке нашли утопленных щенков
В Нижнем Тагиле подготовили санаторий для изоляции тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом
В Свердловской области около трех тысяч человек записались в волонтеры, чтобы помогать уральцам на самоизоляции
ПАО «Банк Уралсиб» подвел итоги деятельности в 2019 году
Среди пожилых россиян за четыре года выросла заболеваемость пневмонией
Свердловские власти попросили помочь пожилым родственникам оплатить квитанции онлайн
Как будет работать Почта России 2 и 3 апреля 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области
В Екатеринбурге после введения режима самоизоляции закрыли Шарташский лесной парк
«Ситуация - стабильная»: свердловский вице-губернатор об обстановке с коронавирусом на 1 апреля
В Свердловской области из-за опустевших дорог водители стали чаще превышать скорость
ДЦП не приговор: в Екатеринбурге девочка-блогер добилась права ходить в обычную школу