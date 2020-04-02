Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 2 апреля 2020 года: на улицу с паспортом и кредитные каникулы

СТАБИЛЬНОСТЬ

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки не было новых случаев заражения коронавирусом. Обстановка, по словам региональных властей, стабильная. По динамике ситуация имеет некоторую тенденцию к уменьшению. Одного человека выписали из больницы в Екатеринбурге – он полностью вылечился от COVID-19. Всего на данный момент в регионе зафиксировно 33 случая коронавируса.

Еще одна положительная новость в ситуации с эпидемией: немного снизилась нагрузка на больницы, так как часть пациентов вернулась домой. Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков подчеркнул, что уральцам важно соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без необходимости. Это лучший способ предотвратить распространение инфекции.

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СКОРОСТЬ

Трассы Свердловской области с начала недели опустели – у уральцев объявлена нерабочая неделя, закрыты объекты торговли, поэтому на дорогах транспортный поток значительно сократился.

Это выявило неожиданную проблему: водители стали превышать скорость: камеры наблюдения на аварийных участках зафиксировали почти 8 тысяч нарушений скоростного режима.

На одном только 330-м километре трассы Екатеринбурге – Пермь 10 марта зафиксировали 35 нарушений, а в конце месяца за один день – 220 нарушений. Как говорится, динамика налицо.

В ГИБДД Свердловской области с тревогой напомнили автолюбителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения – это залог безопасности.

Нагрузка на медиком упала, но не сильноФото: Алексей БУЛАТОВ

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ОНЛАЙН

На нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля 2020 года службы занятости Свердловской области ведут прием жителей Екатеринбурга и региона через интернет. С помощью Сети можно обратиться с службу впервые, а также пройти перерегистрацию.

Также можно получить консультацию по телефону – клиента оперативно и подробно проконсультируют. В городе и области работают несколько телефонов «горячих линий», которые есть на официальном сайте служб занятости.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СПОРНА

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что следить за горожанами, а затем и за всеми свердловчанами можно через смартфоны с помощью QR-кодов.

Эта технология позволяет отследить перемещение человека и определить – нарушил ли он карантин. Сами жители региона отнеслись к инициативе настороженно. Причина есть: кому понравится, когда все его перемещения подконтрольны надзорным ведомствам.

Власти же заявляют, что этот метод позволит не допустить нарушений, и служит мерой безопасности в условия эпидемии коронавирусной инфекции.

Кредитные каникулы - одна из мер помощи людям в период эпидемииФото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что надеется на сознательность уральцев, однако подтвердил, что QR-коды могут быть использованы для идентификации местоположения граждан. Возможность их применения сейчас анализируется.

Ну, коды – дело нерешенное, а вот паспорт с собой при выходе на улицу в Екатеринбурге и любом населенном пункте Свердловской области нужно брать уже сейчас.

Ситуация в регионе сложная – могут и документ проверить. Решили пойти на работу, возьмите документ. Тогда к вам не возникнет лишних вопросов.

ВЗЯЛ КРЕДИТ – ПЛАТИ ПОТОМ

Государство понимает, что многим в ситуации с нерабочей неделей и эпидемии коронавируса пока не по карману выплачивать взятые кредиты. В связи с этим Госдума приняла закон о кредитных каникулах.

Эта мера касается, как простых граждан, так и юридических лиц. Главное, не медлить и обратиться в банк с заявлением о переносе платежей по займам на срок до полугода.

Конечно, на слово вам никто не поверить, нужно справкой доказать, что среднемесячные доходы заемщика снизились на треть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Кстати, «Комсомолка» проверила – банка в Екатеринбурге и Свердловской области охотно идут на диалог и готовы пойти навстречу, если клиент оказался в сложной ситуации.

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ЖИТЬ СЛОЖНО, НО МОЖНО

Понятно, что неожиданная нерабочая неделя стала стрессом для многих уральцев. Рекомендации сидеть дома и беречь здоровье, неработающие торговые центры, государственные, спортивные, культурные и досуговые учреждения. Нехватка масок, ограничения по количеству передвигающихся в одном автомобиле (2 человека), неработающий сервис для пассажиров BlaBlaCar, закрытие школы, вузы и детские сады. Все это крайне непривычно.

Однако власти говорят о стабильном экономическом положении в Екатеринбурге и Свердловской области – в продуктовых магазинах есть товары, аптеки работают.

Памятка для уральцевФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Просевшему бизнесу обещают помочь на деньги области и Федерации. Сейчас у губернатора на столе лежит план помощи, составленный рабочей антикризисной группой. Помогут, прежде всего, наиболее пострадавшим компаниям из сфер туризма, досуга, культуры.

Нам надо ждать, сохранять спокойствие и проявить гражданскую зрелость, соблюдая режим самоизоляции.

Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области:

Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 312-08-81 или 112

«Горячая линия» Федерации профсоюзов Свердловской области: 371 56 46

Служба занятости Екатеринбурга: 354 17 31

Служба занятости Свердловской области: 312 08 12 (все телефоны территориальных отделов – по ссылке)

Почта России: 8 800 100 00 00

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