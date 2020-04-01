2020-04-01T20:11:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Екатеринбурге умер пенсионер, сын которого заразился коронавирусом

У мужчины подозревали COVID-19, но тест не подтвердился
Алина СУРИНА
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Пожилой мужчина поступил в городскую больницу c инфарктом поздно вечером 30 мартаПожилой мужчина поступил в городскую больницу c инфарктом поздно вечером 30 мартаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге умер 67-летний пенсионер, сын которого заразился коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. У мужчины подозревали COVID-19. Сейчас известно, что предварительно тест показал отрицательный результат.

- С большим сожалением мне приходится сообщить о том, что сегодня в екатеринбургской больнице №6 умер 67-летний пациент, отец больного коронавирусом, - написал Евгений Куйвашев в Instsgram.

Пенсионер поступил в больницу в понедельник, 30 марта. На скорой его привезли с инфарктом. Как рассказал глава региона, в больнице пожилому мужчине стало лучше. Сутки у него было стабильное состояние, но затем состояние ухудшилось, и он был переведен в реанимацию, где впал в кому.

Врачи боролись за его жизнь до последнего. Мужчина умер от полиорганной недостаточности. Губернатор выразил соболезнования семье и близким.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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