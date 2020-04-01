В Екатеринбурге умер пенсионер, сын которого заразился коронавирусом

В Екатеринбурге умер 67-летний пенсионер, сын которого заразился коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. У мужчины подозревали COVID-19. Сейчас известно, что предварительно тест показал отрицательный результат.

- С большим сожалением мне приходится сообщить о том, что сегодня в екатеринбургской больнице №6 умер 67-летний пациент, отец больного коронавирусом, - написал Евгений Куйвашев в Instsgram.

Пенсионер поступил в больницу в понедельник, 30 марта. На скорой его привезли с инфарктом. Как рассказал глава региона, в больнице пожилому мужчине стало лучше. Сутки у него было стабильное состояние, но затем состояние ухудшилось, и он был переведен в реанимацию, где впал в кому.

Врачи боролись за его жизнь до последнего. Мужчина умер от полиорганной недостаточности. Губернатор выразил соболезнования семье и близким.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Официально: в Свердловской области девять новых случаев коронавируса. По состоянию на 31 марта общее число зараженный в стране достигло 2 337 человек (подробнее)

«Установили три тысячи коек»: выставочные павильоны «Екатеринбург-ЭКСПО» переделали в госпиталь. Выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» превратили в госпиталь для больных коронавирусом. Это были учения, которые проводил областной Минздрав вместе с министерством общественной безопасности. На площадке разместили три тысячи больничных коек для пострадавших.(Подробнее)

В Екатеринбурге выписали первого пациента, вылечившегося от коронавируса. В Екатеринбурге выписали первого пациента, вылечившегося от коронавируса. Речь идет о женщине, которая недавно вернулась из Европы. Как и остальные зараженные она проходила лечение в больнице № 40 уральской столицы. (Подробнее)