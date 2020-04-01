Коронавирус в Таджикистане, последние новости на 1 апреля 2020

На 1 апреля 2020 года в Таджикистане не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Об этом заявила представитель ВОЗ в Таджикистане Галина Перфильева в эфире государственного телеканала «Таджикистан».

По словам Галины Перфильевой, сейчас практически во всех странах зафиксированы новые случаи коронавируса, но Таджикистан и Туркменистан - те две страны, оставшиеся в регионе из 53 зараженных стран, где случаи COVID-19 до сих пор не зарегистрированы.

Представитель ВОЗ уточнила, что в Таджикистане есть достаточный запас тест-систем для выявления COVID-19. Основным поставщиком тест-систем является Россия. До этого Роспотребнадзор на безвозмездной основе передал Таджикистану 23 тысячи тест-систем, затем еще 1000 предоставила Германия.

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