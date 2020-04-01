Коронавирус в Швейцарии, последние новости на 1 апреля 2020: заражены сотрудники ООН, а Оззи Осборн остался без лечения

Число заразившихся COVID-19 в Швейцарии выросло за сутки на 683 человека. По данным министерства здравоохранения, к 1 апреля у 16 605 граждан подтвержден коронавирус. За сутки возросло число смертельных случаев на 60, всего скончались из болезни 433 человек.

Также коронавирус подтвердили у девяти сотрудников структур ООН в Женеве. Об этомсообщила официальный представитель женевской штаб-квартиры всемирной организации АлессандраВеллуччи, передает информационное агентство «ТАСС».

- Отделение ООН в Женеве подтвердило по состоянию на 30 марта девять случаев болезни, вызваннойкоронавирусом (COVID-19), среди персонала, - отметила она.

Речь идет о сотрудниках Конференции ООН по торговле и развитию, Управления верховногокомиссара ООН по правам человека, а также женевской штаб-квартиры, размещенной во Дворценаций. Алессандра Веллуччи отметила, что других данных о заболевших они не имеют право распространять в целях безопасности.

Отметим, в связи с быстрым ростом заболеваемости в Швейцарии и офисные работники, включая значительную часть персонала ООН, переведены на работу удаленно. Действует и режим ЧС. Ограничение наложены вплоть до 29 апреля.

А вот рок-музыкант Оззи Осборн наоборот не может попасть в Швейцарию из-за закрытых границ с США. Недавно супруга рокера Шэрон рассказала на шоу The Talk, что лечение ее мужа в Швейцарии отменили из-за пандемии коронавируса. Напомним, Оззи Осборну диагностировали болезнь Паркинсона.