На Урале суд впервые провел заседание по WhatsApp, чтобы закрыть работающее в карантин кафе

В Невьянске местный районный суд провел заседание по видеосвязи в WhatsApp, чтобы закрыть кафе, которое работало, несмотря на режим самоизоляции. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

- Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 45 дней, - написал в своем блоге Чиков.

Речь идет о кафе «Симба», суд счел, что заведение продолжало работу из-за того, что посетители могли пройти три метра от входа до кассы. Согласно указу губернатора региона, все торговые центры, кафе и рестораны обязаны прекратить свою работу до 5 апреля. Такие заведения не должны впускать посетителей внутрь помещения. При этом доставка еды на дом остается допустимой. Исключение действует только для продуктовых и магазинов с товарами первой необходимости.

- Как только вышел указ губернатора о прекращении работы общепита, мы перекрыли вход в зал. Мы и раньше работали на доставку и на вынос, поэтому слышать претензии со стороны Роспотребнадзора сейчас крайне удивительно. Мы оставили лишь небольшой проход от входа до кассы, чтобы посетители могли расплатиться. Но это расценили как полноценную работу кафе, - рассказывает «КП-Екатернбург» директор заведения Владимир Чумичев.

Необычное заседание прошло 30 марта, за полчаса до начала Чумичеву позвонила судья и предупредила, что суд пройдет по конференц-связи. Общались всего 15 минут, еще полторачаса пришлось ждать оглашения решения.

СПРАВКА «КП»

в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, на основании совместного постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации личный прием граждан в судах на период до 10 апреля 2020 года (включительно) приостановлен.

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