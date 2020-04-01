Специальная разметка для магазинов в Екатеринбурге: что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции

C 30 марта в Свердловской области введен режим самоизоляции. Это значит, что теперь выходить из дома можно только за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор или погулять с собакой, а также съездить на работу или обратиться к медикам за неотложной помощью. Все это должно помочь поскорее победить распространение коронавируса.

Между тем новый режим требует ответственного отношения не только со стороны горожан, но и со стороны предпринимателей. Так, в прошлое должны уйти длинные очереди в магазинах, где все стоят друг к другу впритык. Согласно Указу, подписанному губернатором Свердловской области, теперь предприниматели должны следить за тем, сколько у них собирается человек.

Если площадь помещения до 50 квадратных метров, то внутри может находиться не больше пяти человек. Если до 100 квадратных метров, то не больше 10 человек. Если же до 200 квадратных метров, то не более 25 человек. Свыше 200 квадратных метров - не более 50 человек.

В продуктовых магазинах, даже самых больших, теперь может единовременно собираться не больше 50 человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того теперь не рекомендуется подходить к другому человеку ближе, чем на 1,5 метра. Чтобы в очередях магазинов эта рекомендация соблюдалась, в них стали вводить разметку.

- Разметка уже введена в ряде объектов, - говорит Денис Сухоруков, начальник управления по работе с государственными органами Уральского дивизиона X5 Retail Group (в нее входят торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», - Ред.). - У нас наносятся на пол красные линии. В зоне касс они находятся на расстоянии больше метра друг от друга. В основном зале 1.5-2 метра. Мы предлагаем покупателям проявить сознательность и в целях собственной безопасности и безопасности окружающих выполнять такое требование.

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