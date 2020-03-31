Коронавирус в Таджикистане, последние новости на 31 марта 2020

В Таджикистане по последним данным до сих пор не зарегистрировано случаев заболевания COVID-19.

Как сообщает Национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар», ссылаясь на даннные Минздрава, с 1 февраля до настоящего времени врачи проверили на коронавирус около шести тысяч человек. Это люди, въехавшие в Таджикистан из стран, охваченых инфекцией. Около четырех тысяч человек из этого числа пока находятся на карантине.

Отмечается, что строгий контроль на пограничными пунктами, а также тщательная проверка возвращающихся из-за рубежа граждан, является одним из ключевых вопросов, находящихся на контроле правительства страны.

Минобрнауки Таджкистана приняло решение не продлевать школьные каникулы, которые закончились в стране 31 марта. В ведомстве уточнили, что за десять дней каникул все средние общеобразовательные школы были два раза продезинфицированы сотрудниками Службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора Таджикистана.