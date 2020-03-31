Коронавирус в Швейцарии, последние новости на 31 марта 2020: закрыты горнолыжные курорты и границы

По официальным данным количество заразившихся коронавирусом в Швейцарии на 31 марта возросло до 701 человека. Информацию передает агентство «ТАСС» со ссылкой на Федеральный офис общественного здравоохранения страны.

- Согласно официальным данным, в стране уже выявлено 16 176 заболевших коронавирусом, новых случаев - 701. Также за сутки в Швейцарии скончались 78 человек, общее количество жертв вируса увеличилось до 373, - пишет «ТАСС».

Сам вирус впервые обнаружили в Швейцарии 25 февраля 2020 года. С тех пор уже успели выздороветь 1823 человека. 5 марта была зарегистрирована первая смерть из-за коронавируса — это была 74-летняя женщина.

Из-за распространения COVID-19 в середине марта власти Швейцарии ввели запрет на проведение мероприятий с количеством участников более 100 человек. Ограничения касаются горнолыжных курортов, бассейнов, СПА и будут действовать до 30 апреля.

С 13 марта по 4 апреля закрыты на карантин учебные заведения в Швейцарии. На сегодняшний день в стране усилен контроль над границей с Германией, Австрией и Францией.

В ближайшее время власти планируют привлечь военных медиков и армию, чтобы помочь врачам бороться с пандемией.