2020-03-31T18:02:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Швейцарии, последние новости на 31 марта 2020: закрыты горнолыжные курорты и границы

По последним данным от министерства здравоохранения Швейцарии: за сутки число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло на 701 человека и достигло 16 176
Юлия СТАЛИНА
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В середине марта власти Швейцарии ввели запрет на проведение мероприятий с количеством участников более 100 человек.В середине марта власти Швейцарии ввели запрет на проведение мероприятий с количеством участников более 100 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По официальным данным количество заразившихся коронавирусом в Швейцарии на 31 марта возросло до 701 человека. Информацию передает агентство «ТАСС» со ссылкой на Федеральный офис общественного здравоохранения страны.

- Согласно официальным данным, в стране уже выявлено 16 176 заболевших коронавирусом, новых случаев - 701. Также за сутки в Швейцарии скончались 78 человек, общее количество жертв вируса увеличилось до 373, - пишет «ТАСС».

Сам вирус впервые обнаружили в Швейцарии 25 февраля 2020 года. С тех пор уже успели выздороветь 1823 человека. 5 марта была зарегистрирована первая смерть из-за коронавируса — это была 74-летняя женщина.

Из-за распространения COVID-19 в середине марта власти Швейцарии ввели запрет на проведение мероприятий с количеством участников более 100 человек. Ограничения касаются горнолыжных курортов, бассейнов, СПА и будут действовать до 30 апреля.

С 13 марта по 4 апреля закрыты на карантин учебные заведения в Швейцарии. На сегодняшний день в стране усилен контроль над границей с Германией, Австрией и Францией.

В ближайшее время власти планируют привлечь военных медиков и армию, чтобы помочь врачам бороться с пандемией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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