Меры по борьбе с коронавирусом в Екатеринбурге и Свердловской области: семь важных решений от губернатора

В понедельник, 30 марта, губернатор Евгений Куйвашев провел заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. По итогам было принято несколько решений. Мы попытались разобраться, что они означают и как повлияют на жизнь свердловчан.

1. Обеспечить четкий контроль соблюдения всех введенных ограничений. Только за субботу в ходе проверок Роспотребнадзора было выявлено около 30 организаций, не приостановивших свою деятельность.

Что это означает: 166 предприятий Свердловской области продолжают работать во время нерабочей недели. В список попали крупные металлургические и машиностроительные заводы, больницы, аптеки, продовольственные производства, а также фирмы, которые занимаются погрузочно-разгрузочными работами, органы власти и СМИ. Те же, кто в списке не оказались, должны распустить своих работников или обеспечить им удаленный доступ.

- Ежедневно сотрудники Роспотребнадзора выходят на смену и проверяют, закрыты или не закрыты предприятия. Если нет, то принимают меры. Если компании не выполняют указание губернатора и продолжают работать, то мы составляем протокол о временном закрытии деятельности и передаем материалы в суд, - объясняет Анна Ожиганова, пресс-секретарь Свердловского Роспотребнадзора. - На должностных лиц мы составляем протокол по статье 6.3 КОАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». - Прим. ред.).

По этой статье должностным лицам грозит штраф от 500 до 1000 рублей. На юридических лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В Свердловской области выздоровело уже семь человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2. На этой неделе заканчивается возвращение россиян из-за рубежа. Кадровым службам организаций нужно отслеживать, кто из сотрудников посетил другие страны и не изолировался.

Что это означает: Все, кто прилетает из-за рубежа, в обязательном порядке должны пройти двухнедельный карантин. О своем прибытии на родину нужно сообщить по единому телефону 112. После этого к вам домой придет медик, который возьмет анализ на коронавирус: мазок из носа и рта. Утаивать свой вояж будет себе дороже.

- То, что работник прилетел из-за границы, в любом случае станет известно, потому что списки прибывающих из-за рубежа все равно рано или поздно попадут в Роспотребнадзор, - объясняет Анна Ожиганова. - Мы их обрабатываем вместе с МВД и службой здравоохранения. Если выяснится, что человек приступил к работе, не побывав на карантине, то и к нему, и к работодателю будут применены меры административного воздействия.

Сообщить о человеке, который скрывает свое прибытие из-за границы, можно также по номеру 112. Данные будут перепроверены, а недобросовестного туриста будет искать полиция.

Масок в аптеках региона пока не хватает. Но скоро их должно стать больше.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3. Руководителям предприятий надлежит обеспечить всех сотрудников, задействованных в это время, средствами индивидуальной защиты, регулярно проводить дезинфекцию.

Что это означает:

- Если руководство не предоставляет средства защиты: маски, антисептические средства, то работникам нужно обратиться в трудовую инспекцию либо на горячую линию 112, - говорит Анна Ожиганова.

Что делать в случае, если маски просто неоткуда взять, так как их раскупили, в ведомстве ответить затруднились. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом говорили, что во вторник и среду в город привезут дополнительные партии масок. Их передадут в первую очередь медикам, волонтерам, полиции. Но есть еще одна беда. Люди вместо того, чтобы использовать маски, несут их домой, а сами работают без них. Так, в выходные полицейские делали поквартирный обход тех, кто сидит на карантине, без масок. А в списке, на секундочку, было 35 тысяч квартир. В этом случае, в областном полицейском Главке рекомендуют не открывать дверь, а звонить по телефону доверия полиции в Свердловской области: 358-71-61.

- Сотрудники полиции оказывают содействие Роспотребнадзору по их спискам, - объясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Роспотребнадзор обязан обеспечить сотрудников полиции средствами защиты: масками, перчатками.

Управляющие компании сейчас каждый день должны проводить дезинфицирующую уборку в подъездах.Фото: Иван МАКЕЕВ

4. Оказать все необходимую помощь волонтерам. Главам - передать в их распоряжение машины муниципальных автопарков.

Что это означает: Жители старше 60 лет находятся в группе риска. Поэтому им настоятельно рекомендуют не выходить из дома. Продукты и лекарства им готовы бесплатно принести волонтеры. Для этого нужно оставить заявку на горячую линию: 8 (800) 200-34-11. Чтобы волонтерам не пришлось ездить на общественном транспорте, городские администрации должны выделить им машины из своего автопарка. Причем вместе с муниципальными водителями. В мэрии Екатеринбурга под это дело планируют выделить 10 автомобилей. В Нижнем Тагиле выделят 3 - 5 муниципальных машин. А в Березовском - около 15 автомобилей.

- У нас 155 волонтеров в штабе движения и более 11 тысяч человек в возрасте старше 65. Около 2000 из них могут нуждаться в помощи, - говорит Евгений Писцов, глава Березовского городского округа. - В общей сложности мы готовы выделить на сегодня 15 машин. Они пока не востребованы, но находятся в резерве. Последние 2 - 3 дня у нас заявок было всего четыре. Если 15 машинами справляться не будем, у нас есть предприниматели, которые выходили на связь, заявляя о своей готовности дать людей с машинами на усиление.

Каждый день общественный транспорт должны обрабатывать дезинфицирующими средствами.Фото: Алексей БУЛАТОВ

5. Оказать помощь в организации дистанционной учебы для школьников. При необходимости - передать в распоряжение школ технику из ресурсов местных администраций и организаций.

Что это означает: С 6 апреля школьники приступят к занятиям в дистанционном формате. То есть, с учителями дети будут связываться через Интернет. Но так как компьютеры есть далеко не у всех детей, с техникой должны помочь муниципалитеты. Для примера, в Березовском родители из пяти школ уже заявили о том, что им нужны ноутбуки.

- Требуется 188 ноутбуков, - объясняет Евгений Писцов, глава Березовского. - Сейчас эта заявка находится в Министерстве образования. Если вопрос будет возвращен на уровень муниципалитета, мы на своем уровне рассчитываем выдать в семьи под материальную ответственность компьютеры, которые находятся в школах.

Однако в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области заверили - техника будет. Ее закупят, исходя из запросов, и предоставят во временное пользование. Глава региона уже выделил под это дело 20 млн руб. из резервного фонда регионального правительства.

Жители России стараются держаться на позитиве, несмотря на коронавирус.Фото: Иван МАКЕЕВ

6. Полностью ограничить визиты в дома уральцев представителей ЖКХ для сверки показаний счетчиков и других подобных действий.

Что это означает: Если сотрудники ЖКХ будут ходить из квартиры в квартиру, то никакого смысла в самоизоляции не будет. Поэтому в ближайшее время коммунальщики по квартирам ходить не должны. А если к вам вдруг постучался кто-то, кто уверяет, что он пришел сверить показания счетчика, например, не открывайте дверь! Это могут быть мошенники.

7. По решению оперштаба Роспотребнадзор и администрация Екатеринбурга проведут совместный рейд для проверки качества дезинфекции общественного транспорта.

Что это означает: Движение автобусов, троллейбусов, трамваев и вагонов метро в Екатеринбурге никто не отменял. Но ходят они по режиму выходного дня, то есть реже, чем обычно. Чтобы снизить риск, весь общественный транспорт города уже больше недели каждый день моют с помощью дезинфицирующих средств. Проверка качества уборки проводилась и раньше, но силами лишь городской администрации. Теперь за качеством будут следить также специалисты Роспотребнадзора.

- Будут производиться лабораторные исследования, - уточняет Анна Ожиганова. - Это нужно, чтобы понимать, что дезинфекция проведена действительно хорошо, как того требует санитарное законодательство.