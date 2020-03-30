Введут ли комендантский час в Екатеринбурге и Свердловской области

С 30 марта 2020 года на территории Свердловской области действует указ о самоизоляции, подписанный губернатором Евгением Куйвашевым. Также стало известно, введут ли в регионе комендантский час.

Об этом «КП» сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

- Вся информация изложена в указе губернатора и его Instagram. Ни о каком комендантском часе речи не идет, - пояснили в оперштабе.

Отметим, что отныне уральцам запрещено покидать дома без лишней необходимости, а также передвигаться на улице ближе чем в полутора метрах друг от друга. Выбрасывать мусор можно лишь на ближайшую свалку, а гулять с домашними животными не далее чем в 100 метрах от жилища.

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