2020-03-30T18:22:06+03:00
Происшествия

От расправы их спасли соседи: на Урале рецидивист напал с ножом на молодую маму с 4-летней дочкой

Маньяк освободился из мест не столь отдаленных месяц назад
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
На фото 22-летняя Карина и ее дочь. Фото: СОЦСЕТИНа фото 22-летняя Карина и ее дочь. Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Нижнем Тагиле местный житель подозревается в покушении на убийство своей 22-летней сожительницы и ее 4-летней дочери. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в СУ СКР по Свердловской области, нападавший был вооружен ножом и нанес малышке с мамой несколько ударов. Сейчас за их жизни борются врачи.

- О случившемся в полицию и «скорую помощь» сообщили соседи пострадавших. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи жизнь женщины и её дочери была спасена. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, - сообщил официальный представитель ведомства Александр Шульга.

Маму и дочку доставили на вертолете в Екатеринбург. Фото: СОЦСЕТИ

Маму и дочку доставили на вертолете в Екатеринбург. Фото: СОЦСЕТИ

Как выяснилось позже, маньяк имеет «богатый» послужной список и освободился из колонии в феврале. Когда понял, что едва не убил гражданскую жену и ребенка попытался покончить с собой.

- Задержанный мужчина ранее неоднократно судим за кражи, грабеж и угон, - добавил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых. - В последний раз он отбывал наказание за совершение ряда краж, четыре года провёл в ИК-62 Ивделя. Головой об стенку наш «герой» от гордости за свой изуверский поступок, к сожалению, не бился, но, судя по всему, и не радовался. Более того, когда все-таки осознал, что натворил, хотел покончить жизнь самоубийством. Его прооперировали, сейчас он в больнице под охраной. Следующей «палатой», где его с нетерпением уже ждут, будет камера СИЗО, а затем новый длительный тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мои родители умирают»: Историк Соколов, обвиняемый в убийстве, рыдал в суде и просил отпустить из СИЗО, но его оставили там
Преподаватель СПбГУ просился под домашний арест, чтобы заняться будущими похоронами матери-блокадницы и отца - испытателя ядерного оружия
Мать-изверг, а бабка пьет? Суд в Тольятти разбирается, как 2-летняя девочка оказалась в больнице с синяками и без сил
До этого семья почти год стояла на учете, почему же ребенок оказался на грани жизни и смерти, суду попыталась объяснить экс-руководитель районных органов опеки
"Откройте, к вам корона-проверка!": Как я проникала в квартиры доверчивых москвичей под видом "санобработки"
Достаточно белого костюма и пульверизатора. Мы провели социальный эксперимент и несмотря на предупреждения о мошенниках, почти все жители без вопросов пускали к себе в квартиры псевдо-санслужбу
«Стали обсуждать свадьбу и началась ссора»: Экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов рассказал, почему убил аспирантку-невесту
Адвокат историка впервые рассказал, как именно произошла кровавая драма, какое видео снял доцент перед убийством, и о чем мечтала жертва в своем дневнике
Новости 24
Мэр Екатеринбурга с помощью графика объяснил екатеринбуржцам почему важно оставаться дома
В Екатеринбурге за день выявили около 30 организаций, продолживших работу не смотря на Указ губернатора
Какие предприятия работают в Свердловской области с 30 марта по 3 апреля
Работа МФЦ в Екатеринбурге и Свердловской области с 30 марта по 5 апреля: как записаться на прием
Уральца за повторную пьяную езду отправили в тюрьму
МегаФон поддержит уральцев в условиях карантина
Новости распространения коронавируса в России 30 марта 2020 года: количество заболевших выросло до 1836
За выходные на свердловских трассах поймали 168 пьяных водителей
Мишустин: жесткие меры ждут всю Россию
ВТБ Лизинг предлагает новый седан Audi S8 на специальных условиях
Свердловские спасатели перекрыли все ледовые переправы
В оперштабе Свердловской области рассказали, как отличить волонтера, доставляющего еду и лекарства, от мошенника