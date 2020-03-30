От расправы их спасли соседи: на Урале рецидивист напал с ножом на молодую маму с 4-летней дочкой

В Нижнем Тагиле местный житель подозревается в покушении на убийство своей 22-летней сожительницы и ее 4-летней дочери. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в СУ СКР по Свердловской области, нападавший был вооружен ножом и нанес малышке с мамой несколько ударов. Сейчас за их жизни борются врачи.

- О случившемся в полицию и «скорую помощь» сообщили соседи пострадавших. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи жизнь женщины и её дочери была спасена. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, - сообщил официальный представитель ведомства Александр Шульга.

Маму и дочку доставили на вертолете в Екатеринбург. Фото: СОЦСЕТИ

Как выяснилось позже, маньяк имеет «богатый» послужной список и освободился из колонии в феврале. Когда понял, что едва не убил гражданскую жену и ребенка попытался покончить с собой.

- Задержанный мужчина ранее неоднократно судим за кражи, грабеж и угон, - добавил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых. - В последний раз он отбывал наказание за совершение ряда краж, четыре года провёл в ИК-62 Ивделя. Головой об стенку наш «герой» от гордости за свой изуверский поступок, к сожалению, не бился, но, судя по всему, и не радовался. Более того, когда все-таки осознал, что натворил, хотел покончить жизнь самоубийством. Его прооперировали, сейчас он в больнице под охраной. Следующей «палатой», где его с нетерпением уже ждут, будет камера СИЗО, а затем новый длительный тюремный срок.