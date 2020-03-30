Доставка бесплатных лекарств в Екатеринбурге в период самоизоляции: как оформить заказ и когда привезут домой

Эта неделя у Екатеринбурга «выходная», впрочем, как и у всей страны. Такая мера должна предотвратить распространение коронавируса. Главная рекомендация сейчас для всех, кто может, оставаться дома, а в магазин и аптеку выходить лишь по необходимости. Тем же, кому больше 65 лет рекомендация и вовсе не выходить на улицу, поберечься. А необходимые лекарства, если вдруг в них возникла потребность, заказывать с доставкой на дом. То же касается и маломобильных граждан.

Самый простой способ, как это можно сделать бесплатно - обратиться по телефону «горячей линии» всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»: 8-800-200-34-11.

- Человек оставляет свою заявку о необходимости приобретения лекарственных средств и конкретно сообщает, какое лекарственное средство, в какой дозировке необходимо приобрести, - поясняет Наталья Ширяева, заместитель регионального координатора всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». - Дальше волонтер созванивается с заявителем. Узнает конкретно, что необходимо приобрести, в каком количестве, по какому адресу и в какое время нужно прийти.

Волонтеры, одетые в маски и перчатки, сами сходят в аптеку за тех, кому больше 65 лет и тех, кто находится на домашнем карантине.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда волонтер подходит к двери, человек приоткрывает дверь и передает ему пакет с деньгами и списком лекарств, которые надо купить. Сам волонтер при этом одет в маску и перчатки.

- Если это льготное лекарство, которое человек получает бесплатно, то тогда вместо денег он должен положить бланк для получения лекарственного средства, - объясняет Наталья Ширяева. - После этого осуществляется закупка либо прием данного лекарства и потом дальше передача заявителю.

Волонтеры доставляют лекарства людям старшего поколения. Однако и тем, кто находится на домашнем карантине они тоже могут их доставить. Но в этом случае человек должен созвониться с волонтером, и когда тот уже зайдет в подъезд - выставить за дверь для него пакет с деньгами и списком нужных лекарств.

А вот тем, кто молод и здоров в аптеку все же придется идти самостоятельно.Фото: Олег УКЛАДОВ

Тем же, кто просто находится дома и чувствует себя хорошо, волонтеры рекомендуют все же самим дойти до аптеки. При этом в городе все же есть аптеки, которые занимаются доставкой. Но тут есть нюансы. Так, согласно данным Единой аптечной справочной, в Екатеринбурге службы доставки сейчас есть у двух аптечных компаний: «Диолла» и «Витаминка».

Согласно информации с сайта «Диоллы», в Екатеринбурге доставка ее сотрудниками осуществляется бесплатно при заказе на сумму от 800 рублей. В удаленные районы города доставка производится бесплатно при заказе на сумму от 2000 рублей.

На сайте аптек «Витаминка» же сообщается что из-за ситуации с коронавирусом доставка товара может осуществляться при сумме заказа от 3500 рублей. Правда, при этом именно лекарственные препараты на дом они не доставляют. Их можно только забронировать в аптеке и забрать позже.