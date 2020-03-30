Коронавирус в Екатеринбурге: из ГКБ №40 выписали еще двоих пациентов, излечившихся от COVID-19

Хорошие новости: сегодня днем из ГКБ №40 в Екатеринбурге, где лежат заразившиеся коронавирусной инфекцией пациенты, выписали сразу двоих человек. Они полностью вылечились от вируса COVID-19. Об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

- Также из больницы отпустили 12 человек, контактировавших с заболевшими. Официально подтверждено, что они не являются носителями вируса, - добавил губернатор.

Напомним, что первую вылечившуюся пациентку отправили домой еще на прошлой неделе. Под наблюдением медиков сейчас находится 21 человек и все, кто с ними контактировали. Состояние троих медики оценивают, как тяжелое, а двоих - средней тяжести. Остальные в удовлетворительном состоянии. Еще одну пациентку подключили в аппарату ИВЛ.

Всего на сегодняшний день в области проведено 12 796 исследований и обследован 9 331 человек, начиная с февраля. А за сутки специалисты провели 842 исследования.

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