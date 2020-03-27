Сфилармониейдома: В Свердловской филармонии изменили расписание трансляций

Свердловская филармония продолжает проект #сфилармониейдома, который позволяет слушать классическую музыку даже в период изоляции и отмененных концертов. Но расписание было скорректировано в связи с указом президента России «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». С 28 марта по 3 апреля на сайте Свердловской филармонии будут идти концерты из архива трансляций Виртуального концертного зала. В последующие дни прямые трансляции из зала без публики возобновятся. Видеоуроки для школьников «Каникулы с филармонией» пройдут согласно расписанию.

28 марта (сб), 18.00, 6+

Уральский академический филармонический оркестр

Дирижер – Дмитрий Лисс, солист – Сергей Крылов (скрипка)

Концерт из архива трансляций Виртуального концертного зала.

В программе вечера Увертюра к опере «Сорока-воровка» Россини, Концерт № 5 для скрипки с оркестром Паганини и Симфония № 4 Чайковского.

Пятый концерт Паганини для Сергея Крылова – судьбоносное произведение. Эта музыка сопровождала возвращение гениального скрипача на российскую сцену. Вот как сам Крылов вспоминает выступление в Екатеринбурге в 2006 году: «После 16 лет отсутствия на российских сценах мы сыграли Пятый концерт Паганини с фантастическим дирижером Дмитрием Лиссом и прекрасным Уральским академическим филармоническим оркестром. Этот вечер навсегда останется в моей памяти. Мы слушали standing ovation!»

29 марта (вс), 15.00, 6+

Как маленькие оркестры хотят стать большими

Уральский академический филармонический оркестр

Дирижер – Алексей Доркин

Концерт из архива трансляций Виртуального концертного зала.

Концерт для детей из цикла «Музыкальная азбука с оркестром». В первом отделении большие и маленькие слушатели познакомятся с историей оркестров – от струнного квартета до большого симфонического. А во втором отделении прозвучит Симфоническая сказка «Приключения Чиполлино» на музыку Карена Хачатуряна.

30 марта (пн), 18.30, 6+

Хор любителей пения Свердловской филармонии

Хормейстер – Андрей Стариков

В программе прозвучат произведения Орфа, Пярта, Перселла, Верди, Баха, джазовые, эстрадные и народные песни.

31 марта (вт), 18.30, 6+

Уральский молодежный симфонический оркестр

Дирижер Алексей Богорад, солист Никита Борисоглебский (скрипка)

Концерт из архива трансляций Виртуального концертного зала.

В программе Концерт для скрипки с оркестром Элгара и Симфония № 5 Прокофьева. Этот концерт - еще одна возможность услышать великолепное исполнение Никиты Борисоглебского. «Русские нашли в нем нового превосходного скрипача, по уровню игры приблизившегося к Ойстраху…», – пишет Bristol Evening Post. «Его техника – техника топ-класса, его виртуозность уникальна», – пишет Goteborgs Posten.

Ансамбль «Мдзлевари» (Грузия). Фото: Пресс-служба Свердловской филармонии

1 апреля (ср), 18.30, 6+

Ансамбль «Мдзлевари» (Грузия)

Концерт из архива трансляций Виртуального концертного зала.

Грузинский народ поет, как дышит. В 2001 году ЮНЕСКО признало грузинскую песню шедевром устного нематериального наследия. Эти песни передаются из уст в уста от отца к сыну, от монаха к послушникам. Не случайно у мужского хора «Мдзлевари» два создателя — отец и сын Онашвили. Название коллектива переводится со старогрузинского как «пение перелетных птиц». Их встречают на крупнейших международных фестивалях, а в России – на «Пасхальном» Валерия Гергиева.

В программе прозвучат церковные песнопения с XII века до наших дней, народные песни Грузии, инструментальные наигрыши, лирические песни.

2 апреля (чт), 18.30, 6+

Уральский академический филармонический оркестр

Дирижер – Дмитрий Лисс, солист – Вадим Холоденко (фортепиано)

Концерт из архива трансляций Виртуального концертного зала.

В год 250-летия Бетховена, музыка композитора звучит в зале Свердловской филармонии: Увертюра к балету «Творения Прометея», Концерт № 3 для фортепиано с оркестром и знаменитая Симфония № 5.

3 апреля (пт), 18.30, 6+

Джазовый вечер

Даниил Крамер & Рита Эдмонд

В концерте участвуют: Рита Эдмонд (вокал, США), Даниил Крамер (фортепиано), Григорий Зайцев (контрабас), Игорь Игнатов (ударные)

Концерт из архива трансляций Виртуального концертного зала.

Любительский духовой оркестр Свердловской филармонии. Фото: Пресс-служба Свердловской филармонии

4 апреля (сб), 18.00, 6+

Баттл духовых оркестров

Концерт из архива трансляций Виртуального концертного зала.

Медь, блеск, фанфары – на «баттле» духовых оркестров! Профессиональные коллективы из Екатеринбурга, Асбеста, Нижнего Тагила, Челябинска и один любительский будут сражаться за первенство. Победителя определит сила аплодисментов.

Участники концерта: Муниципальный духовой оркестр имени М. Борисова (г. Асбест), художественный руководитель и дирижер Василий Шамшеев;

Любительский духовой оркестр Свердловской филармонии, дирижер Юрий Бучуков;

Сводный военный духовой оркестр Центрального военного округа, дирижер Сергей Чубенко;

Эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд», художественный руководитель и дирижер Сергей Шмаков;

Военный оркестр Военно-воздушных сил (г. Челябинск), художественный руководитель и дирижер Юрий Минин.

5 апреля (вс), 15.00, 6+

Уральский академический филармонический оркестр, дирижер Алексей Доркин

Волшебная музыка к русским сказкам

Концерт из архива трансляций Виртуального концертного зала.

Концерт для всей семьи. В программе музыка, созданная известными композиторами к любимым детским сказкам. Прозвучат Увертюра к опере «Руслан и Людмила» Глинки, Симфоническая картина «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова, Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик» Чайковского, Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева, Пляска скоморохов из музыки к весенней сказке А. Островского «Снегурочка» Чайковского. Во втором отделении концерта прозвучит симфоническая сказка «Жар-птица» на музыку Игоря Стравинского.