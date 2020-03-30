Просится домой из-за угрозы коронавируса в СИЗО: в Екатеринбурге начали судить виновника аварии на Малышева

В Екатеринбурге состоялось предварительное слушанье по уголовному делу уличного художника Владимира Васильева. В августе прошлого года парень стал виновником аварии на улице Малышева, в результате столкновения погиб таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.

С самого начала общественность волновали результаты экспертизы, показавшие, что Васильев был трезв. Но когда к расследованию резонансного ДТП подключились следователи СК, стало понятно, что при заборе мочи произошла подмена анализов. Вместо Владимира мочу сдал его отец – полковник Росгвардии Андрей Васильев.

Таким образом, дело было переквалифицировано по более тяжкой статье, а художник стал числиться как водитель, устроивший аварию в состоянии опьянения.

- Васильев заявил, что ему страшно оставаться в СИЗО, - рассказывает Ирина Алферова, жена погибшего Виталия Никифорова. - Якобы по изолятору ходит слух, что у одного из заключенных подтвердился коронавирус. Нашел себе новую причину выйти под домашний арест.

Достоверно известно, что в ночь перед ДТП Васильев был на вечеринке со своими друзьями детства – Глебом Березкиным и Никитой Фоминым. Последнему принадлежала разбитая Kia Rio, поэтому Владимир также обвиняется в угоне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761281" frameborder="0"></iframe> Камеры наблюдения засняли как Васильев "лихачил" перед моментом смертельного ДТП.

В распоряжении «Комсомолки» есть кадры с камер видеонаблюдения, вошедшие в основу уголовного дела. Посмотрите, как Васильев лихачил на высокой скорости и едва не сбил пешехода.

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