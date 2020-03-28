Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 28 марта 2020 года: зоопарк онлайн, пустые гостиницы и закрытые ТЦ

С субботы, 28 марта, Екатеринбург и Свердловская область живут в режиме выходного дня из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Президент РФ Владимир Путин объявил недельные выходные для того, чтобы не провоцировать рост заболевания COVID-2019.

НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ НЕТ

За минувшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области не зафиксировано ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией. До этого дня на Урале подтверждено 20 случаев диагностирования вируса.

Специалисты провели 1002 исследования, обследовав 867 человек. Всего же с начала февраля 2020 года в Свердловской области медиками проведено 10472 исследования, обследовано 7088 человек. Все уральцы, у которых диагностирован коронавирус, прибыли из стран Европы. Их госпитализировали в Городскую клиническую больницу №40 в Екатеринбурге.

Родственники, контактировавшие с заболевшими, также госпитализированы, а остальные, кто мог общаться с ними, находятся под медицинским наблюдением. В свердловском Минздраве информируют, что оборудования и медикаментов для обследования и лечения коронавируса в Екатеринбурге хватает.

Весь медицинский персонал уральской столицы с пятницы, 27 марта, работает в режиме неотложного оказания помощи.

ЗООПАРК И ЦПКиО НА КАНИКУЛАХ

После того, как в Екатеринбурге закрылись кинотеатры, музеи, театры, библиотеки и концертные площадки, пришла очередь ЦПКиО имени Маяковского.

Территорию парка закрыли для посетителей с 28 марта по 6 апреля. Руководство ЦПКиО надеется, что эта мера станет вкладом в общее дело по недопущению распространения коронавируса в Екатеринбурге.

Не работает до 5 апреля включительно и Екатеринбургский зоопарк. При этом, показательные кормления, тематические дни, а также общение с питомцами зоопарка будут транслировать в режиме онлайн на сайте Зоопарка.

Зоопарк временно переместился в компьютеры и гаджетыФото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАБОТА О ПОЖИЛЫХ УРАЛЬЦАХ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский неоднократно говорили, что все меры по ограничению передвижения пенсионеров по городу и области действуют для блага самих бабушек и дедушек. Именно эта категория граждан сегодня находится в зоне риска. И главное правило безопасности – немного потерпеть, пересидеть дома, чтобы не заразиться опасной инфекцией.

Для всех пенсионеров старше 65 лет в мэрии Екатеринбурга запустили работу «горячей линии», по телефону 8 (343) 304-12-18 пожилые жители города могут задать любые интересующие их вопросы, связанные с самоизоляцией.

- Пенсионеры могут получить консультацию по поводу вызова на дом врача и скорой помощи, оставить заявку на доставку продуктов и медикаментов, а также задать другие волнующие их вопросы, - заверили «КП-Екатеринбург» в администрации Екатеринбурга.

БЕЗ ПРОДУКТОВ И ЛЕКАРСТВ ГОРОД НЕ ОСТАВЯТ

Да, действительно, все торговые центры Екатеринбурга с 28 марта до 5 апреля будут закрыты. Но речь идет о бутиках, зоне отдыха и местах общественного питания.

Продуктовые супермаркеты, магазины с товарами первой необходимости. А также аптеки будут работать. Также будут функционировать и несколько кафе и ресторанов. Правда, работать они будут на вынос, а также за счет сервиса заказа еды на дом.

Без продуктов и товаров первой необходимости жителей Екатеринбурга на оставятФото: Алексей БУЛАТОВ

К примеру, в ТРЦ «Гринвич» продолжит принимать покупателей продуктовая зона «Гипербола», а в ТЦ «Мега» с 10 до 22 часов работает «Ашан» и аптека, в ТРЦ «Радуга Парк» «Окей» открыт до полуночи, а в ТРЦ «Алатырь» открыты гипермаркет «Карусель», а также парковка, все аптеки и банкоматы.

Полностью закрыт по понятным причинам торгово-рыночный комплекс «Таганский ряд».

Не оставят без заботы в длинные выходные и братьев наших меньших. Как для домашних питомцев будут работать ветеринарные клиники с 30 марта по 3 апреля – читайте по ссылке.

СОБЛЮДАЙ КАРАНТИН

В субботу и воскресенье в Екатеринбурге сотрудники полиции проводят поквартирный обход горожан, которых отправили на карантин из-за поездок в другие страны.

Всего нужно проверить 35 тысяч человек. Списки людей полицейским предоставят специалисты Роспотребнадзора.

При этом руководство области и города надеется на сознательность граждан, которые должны осознавать собственную ответственность за свое здоровье и самочувствие своих близких.

ПОГАСШИЕ ОКНА ОТЕЛЕЙ

Владельцы отелей и гостиниц Екатеринбурга готовятся подсчитывать серьезные убытки, потому что посетителей из других стран и городов почти не осталось.

Тех, кто уже заселился в номера, выселять, конечно же, не станут. Однако новых постояльцев принимать не будут. Это связано с профилактикой коронавируса. Тем, кто сейчас живет в отелях и гостиницах, персонал старается обеспечить режим максимальной изоляции.

На сегодняшний день средняя загрузка отелей в Екатеринбурге составляет всего 8-10%.

Из-за длинных каникул ЕГЭ отложили на летоФото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАТЯНУВШИЕСЯ КАНИКУЛЫ

Все школьники, а также студенты и даже воспитанники детских садов сейчас находятся на вынужденных каникулах. До 6 апреля это будут именно каникулы, а потом школьники выйдут на учебу, правда, в дистанционном формате. С 12 апреля учебный процесс войдет в привычное русло – дети и подростки сядут за парты. Что касается детских садов – они не будут работать только следующую неделю.

Эти временные передвижки внесли свои коррективы в процесс сдачи ЕГЭ, который начнут принимать в школах не с 25 мая 2020 года, а с 8 июня.

Для родителей учеников в Свердловской области работает «горячая линия» по вопросам сдачи ЕГЭ. Уральцы могут задать вопрос по телефону 8 800 200 91 85.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ЗДОРОВЬЕ СВОИХ БЛИЗКИХ!

Памятка для уральцевФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области:

Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 8 343 312-08-81 или 112.

«Горячая линия» Федерации профсоюзов Свердловской области: 8 343 371 56 46.

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