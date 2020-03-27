Еще несколько месяцев назад никто не задумывался о необходимости иметь одноразовую медицинскую маску или перчатки. Но из-за коронавируса эти аксессуары стали обязательными в обычной жизни. Максимальную защиту также может обеспечить одноразовый комбинезон. Рассказываем, где в Екатеринбурге купить защитный костюм.

ВИДЫ КОМБИНЕЗОНОВ

Комбинезоны делятся на 2 вида: с капюшоном и носками, с капюшоном без носок. Капюшон вшит в изделие, плотно прилегает к голове и оснащен специальными, утягивающими завязками. Также костюмы бывают многоразовые и одноразовые. Первый вариант чаще используют для малярных работ, второй – более распространенный, на пищевом и фармацевтическом производстве, когда необходимо соблюсти стерильность.

Обычно комбинезоны изготавливают из трех видов тканей:

Спанбон - прочный и водонепроницаемый. Он отлично справляется с воздействием токсичных химических веществ и летучих газов. Материал хорошо пропускает воздух, эластичный и прочный.

Ламинированный спанбонд — тоже нетканый материал, но покрытый тонким слоем полимера. На ощупь гладкий. Устойчивый к токсичному и химическому воздействию. Плотнее, чем предыдущий. Чаще используется для малярных работ.

Полипропилен — полимер, отличающийся высокой устойчивостью к химическому воздействию (концентрированные кислоты, щелочи, реагенты, спиртосодержащие вещества, лаки, краски, масла, растворители). Заметное воздействие могут оказать только сильные окислители (хлорсульфоновая кислота, дымящая азотная кислота, галогены, олеум).

Также выбирайте защитный костюм по размеру. Он не должен быть слишком свободным, но и узким.

ЦЕНА И ГДЕ КУПИТЬ

Приобрести защитный костюм в Екатеринбурге можно в магазинах, где продают спецодежду. Товар есть в магазинах: «Спецрегион», «СпецСнабУрал», «Тракт», «Спецторг-Е», «Савой», «Восток-сервис».

В магазине «Спецрегион» одноразовый костюм обойдется от 195 до 265 рублей. Есть в наличии, также есть доставка.

Фото:сайт магазина «Спецрегион»

В сайте Tiu.ru комбинезоны продают от 95 рублей до 1000 рублей. Есть доставка по районам Екатеринбурга.

Фото: Tiu.ru

В магазине «Максидом» покупка обойдется в 149 рублей.

Фото: сайт магазина «Максидом»

На «Озоне» также есть различные варианты спецодежды