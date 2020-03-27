«Загрузка отелей 8-10%»: из-за коронавируса в Свердловской области могут закрыться гостиницы

Из-за ситуации с коронавирусом в России может пострадать внутренний туризм. Премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что с 28 марта по 1 июня будет приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

Свердловская область, конечно, регион промышленный, а не курортный. Однако отелей и санаториев у нас тоже хватает. Впрочем, тех, кто уже в них проживает, никто выгонять не станет. В постановлении говорится, что организации должны будут обеспечить им условия для самоизоляции, а также питание до окончания срока проживания, но без возможности продлить срок своего пребывания.

Выселять постояльцев отели не смогут. Но и продлевать им срок проживания тоже.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Да ущерб понесен колоссальный. По моим оценкам, половина отелей с апреля прекратит свою деятельность на неопределенный срок, и будут временно закрыты в силу экономической нецелесообразности, - говорит Михаил Мальцев, руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии.

Внутренний туризм в Свердловской области, как и в других регионах, сейчас скован борьбой с распространением коронавируса. Даже сотрудники Центра развития туризма вынуждены рекомендовать своим клиентам оставаться дома, а не ездить по достопримечательностям. Но опять же, основной удар по индустрии наносит не отсутствие тех, кто едет на Урал, чтобы познакомиться с его культурой, а отсутствие деловых туристов.

- У нас в основном преобладают туристы деловые, - отмечает Эльмира Туканова, директор Центра развития туризма Свердловской области. - А для тех, которые ездят с культурно-познавательными целями, весенний период в нашем регионе – не сезон. В конце прошлой недели порядка 80% крупных массовых международных российских и региональных мероприятий было отменено. А в начале этой недели уже практически все мероприятия были отменены. Из-за этого в конце прошлой и начале этой недели стремительно падала загрузка отелей. Сейчас она составляет 8-10% при среднегодовой загрузке, которая была год назад, 70-75%. Такая же ситуация примерно и в других регионах.

Ограничения в работе отелей и санаториев продлятся до 1 июня.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители туристической отрасли тем временем готовятся к моменту, когда эпидемия закончится, чтобы наверстать упущенное и развивать внутренний туризм за счет тех, кто решил путешествовать не в другие страны, а в другие регионы родной страны.

- Как только мы победим эпидемию, в первую очередь, мне кажется, жители России начнут путешествовать по регионам России, - говорит Эльмира Туканова. - Сейчас многие регионы предпринимают меры по своему продвижению в тот момент, когда снимутся все барьеры.