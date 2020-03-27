Перенос ОГЭ 2020 в Екатеринбурге из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников

В России утвердили новые сроки сдачи ОГЭ. Из-за пандемии коронавируса министр просвещения Сергей Кравцов подписал 27 марта указ о переносе экзаменов для выпускников 9 классов.

- В связи с эпидемиологической обстановкой переносятся сроки проведения Основного государственного экзамена. Экзамены для 9 классов начнутся с 9 июня (должен был пройти с 22 мая по 30 июня). Сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время, - рассказал Сергей Кравцов.

В этом году ОГЭ должен был традиционно пройти в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Но из-за пандемии досрочники будут сдавать экзамен вместе с основным потоком.

- Сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ 2020 года на основной период экзаменов продлены с 1 апреля до 8 апреля. Проведение основного периода ОГЭ 2020 года планировалось с 22 мая по 30 июня, на участие в экзаменах зарегистрировались более 1,4 миллиона девятиклассников, - отмечают в Рособрнадзоре.

Изменения коснулись и тех, кто в этом году сдает ЕГЭ. Выпускники 11 классов начнут сдачу лишь 8 июня.

По всем вопросам родители учеником могут обращаться на специализированную «Горячую линию»Фото: Алексей БУЛАТОВ

По всем интересующим вопросам родители учащихся и учителя могут обращаться на горячую линию по номеру 8 (800) 200-91-85.

Телефоны «горячих линий» Свердловской области по вопросам проведения ЕГЭ:

(343)312-02-23;

(343)312-00-04(доб. 090, 091, 094);

8-908-90-81-365;

8-950-64-77-093;

8-950-64-76-112;

График работы «Горячей линии»: понедельник-четверг с 09:00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00. Обед с 12.30 до 13.30. Выходные дни: суббота, воскресенье.

ОФИЦИАЛЬНО

На 27 марта 2020 года в России зафиксировано 1036 человек с коронавирусом, из них – 20 в Свердловской области. Согласно указу президента Владимира Путина, неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей.

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