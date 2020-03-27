2020-03-27T15:58:06+03:00
Общество

«В списке 35 тысяч человек»: в Екатеринбурге полиция проверит людей, которые должны сидеть на карантине из-за коронавируса

Силовики все выходные будут ходить по квартирам тех, кто недавно вернулся из-за границы
Евгений Стоянов
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Сейчас полицейские активно обсуждают между собой предстоящие рабочие выходныеСейчас полицейские активно обсуждают между собой предстоящие рабочие выходныеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в эти выходные все подразделения полиции будут работать в усиленном режиме и устраивать массовые обходы из-за коронавируса. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали сразу два источника в силовой среде.

- За эти выходные нужно проверить более 35 тысяч граждан. Тех, кто прилетел из-за границы, а также тех, кто с ними контактировал. Будут массовые поквартирные обходы, будем смотреть, как люди соблюдают режим карантина по коронавирусу, - рассказывает один из наших собеседников.

Списки людей, которых нужно проверять, будут предоставлены Роспотребнадзором.

Другой силовик уточнил, что в этих рейдах будут принимать участие не только рядовые сотрудники, но и их начальство. В рейдах будут задействованы все подразделения полиции. Причем не только профильные. Например, отделы кадров, бухгалтерии и тыла также будут участвовать в этих операциях.

По словам наших собеседников, в эти минуты проходит совещание, где руководство полиции решает, как эти мероприятия будут реализованы.

Мы попросили прокомментировать информацию от наших источников пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. В ответ на это нас попросили написать официальный запрос.

Отметим, что с 27 марта уральцы начали массово получать СМС-рассылку. В ней региональный Роспотребнадзор напоминает о важности самоизоляции, а за нарушение карантина грозит административной и даже уголовной ответственностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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