Нерабочая неделя в Екатеринбурге: всем уральцам, работающим с 28 марта по 5 апреля, выдадут маски

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому вся следующая неделя, с 28 марта по 5 апреля, объявлена нерабочей из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление озвучил во время прямого обращения к гражданам Президент РФ Владимир Путин.

Из-за того, что большинство свердловчан уходят на внеплановые «каникулы», а детские сады, школы, вузы и другие общественные места закрываются, к губернатору накопилось много вопросов. На некоторые Куйвашев решил ответить и записал видеообращение на своей странице в Instagram. И пообещал и дальше поддерживать связь с уральцами.

«Детские сады закрыли, но работодатель заставляет идти на работу. С кем оставить детей?»

- В этом случае работодатель обязан отпустить вас домой на самоизоляцию. Если такого не происходит, обращайтесь к нам на «горячую линию» или на 112, мы обязательно поговорим с работодателем, разберемся в этой ситуации, - ответил Куйвашев.

«Как мы будем работать во время нерабочей недели, когда остальные отдыхают?»

- Такие вопросы задают сотрудники тех предприятий, которые будут работать. Сегодня я подпишу указ, по которому работодатели обязаны вас обеспечить средствами индивидуальной защиты на период работы в это непростое время, - заверил губернатор.

«Что делать со свадьбой: дата в ЗАГСа есть, ресторан заказан, как быть?»

- Зарегистрироваться, но отпраздновать чуть попозже, - добавил Куйвашев.

Мы, кстати, не так давно рассказывали, как же во время вспышки коронавируса обстоят дела у свадебной индустрии: стало ли в ЗАГСах меньше молодоженов и какая у них политика в связи с ограничением на массовые мероприятия в 50 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/769123" frameborder="0"></iframe> Куйвашев ответил на несколько вопросов по поводу нерабочей недели.Видео: Евгений Куйвашев в Instagram

Телефоны «горячих линий»:

В настоящий момент на территории Свердловской области работают сразу несколько «горячих линий», куда можно позвонить и получить информацию по коронавирусу и методам борьбы с ними:

Единая бесплатная горячая линия «стопкоронавирус»: 8 (800) 200-01-12.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43.

Министерство здравоохранения Свердловской области: 8 (800) 100-01-53.

Единый телефон экстренных служб: 112 и 8 (343) 312-08-81.

На сегодняшний день в Свердловской области официально подтверждено 20 случаев заражения. Все 20 человек сейчас находится в ГКБ №40 под пристальным наблюдением медиков. У 19 из них – состояние удовлетворительное, однако одну пациентку, женщину 75 лет, пришлось перевести в реанимацию.

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