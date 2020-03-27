2020-03-27T09:41:07+03:00
Общество

Коронавирус в Екатеринбурге: уральцам пригрозили штрафами за нарушение режима изоляции

Рассказываем, для кого применимы такие меры
Мария Трапезникова
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Уральцам пригрозили штрафами за нарушение режима изоляцииУральцам пригрозили штрафами за нарушение режима изоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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С самого утра уральцы стали получать СМС-рассылку от МЧС, в которой региональный Роспотребнадзор напоминает о важности самоизоляции во время вспышки COVID-19. Теперь за нарушение карантина грозит административная или уголовная ответственность.

В пресс-службе Роспотребнадзора «КП-Екатеринбург» объяснили, что такие меры применяются только к тем, для кого медики принудительно ввели режим изоляции, - то есть для потенциально зараженных горожан.

Итак, административная ответственность вводится, если человек вышел из дома, хотя врачи ему запретили. В таком случае, если его поймают, ему грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей. За повторное подобное нарушение, по данным Роспотребнадзора, горожанам опять же грозит штраф, но уже в разы больше.

Фото: скриншот СМС-рассылки от МЧС

Фото: скриншот СМС-рассылки от МЧС

А если будет известно, что коронавирус у человека подтвержден, и он, зная об этом, все равно вышел на улицу, да еще и заразил кого-то другого, - тогда ему грозит уголовная ответственность. Однако как точно она будет реализована, с учетом того, что на сегодняшний день законодательно это еще не принято, пока неизвестно.

На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом. Все 20 человек сейчас находится в ГКБ №40 под пристальным наблюдением врачей. Состояние троих пациентов – средней степени тяжести, у одного из них врачи фиксируют положительную динамику. Остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. Необходимости в реанимации или в подключении к аппарату ИВЛ ни у кого из пациентов нет.

Кроме того, как отметили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области, оперативно были выявлены все, с кем контактировали 20 зараженных. Людей из ближнего круга, с которым заболевшие общались особенно много, госпитализировали в инфекционное отделение горбольницы №6 в Екатеринбурге.

Губернатор Евгений Куйвашев накануне издал указ, согласно которому всю следующую неделю, с 28 марта по 5 апреля, объявили нерабочей. Большая часть жителей будет находиться «на выходном». Мы, кстати, рассказывали, кто и как будет работать, здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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