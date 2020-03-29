Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 29 марта 2020 года: изоляция персонала Белоярской АЭС, отмена ИННОПРОМа и первый выписанный пациент

28 марта 2020 года в Екатеринбурге начался период самоизоляции – губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил уральцев сидеть дома, посвятив себя домашним делам, и не выходить без надобности на улицу.

До обеда город действительно выглядел обезлюдевшим, однако погода все-таки сделала свое дело: многие вышли на улицу, кто-то по делам, кто-то просто прогуляться. Однако шумных компаний не наблюдалось. Суббота в Екатеринбурге выдалась непривычно тихой.

Отметим, что самоизолироваться попросили, прежде всего, жителей региона старше 65 лет. Это сделано с целью не подвергать риску здоровье наших пожилых уральцев.

ПЕРВЫЙ ВЫПИСАННЫЙ ПАЦИЕНТ

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Екатеринбурге увеличилось на четыре человека, и сейчас составляет 24 человека. Все они находятся в Городской клинической больнице №40 и ЦГКБ №6. Диагноз еще шести человек находится на стадии подтверждения.

Первая радостная новость в Екатеринбурге, связанная с эпидемией коронавируса в марте: из больницы №40 выписали первую женщину, которая заразилась COVID-2019 в Европе.

- Пациентка полностью излечилась и покинула стены больницы, - рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

ИЗОЛЯЦИЯ И ОТМЕНА

В последнюю субботу марта 2020 года медикам пришлось изолировать персонал Белоярской АЭС, которая расположена в городе Заречный Свердловской области. Причиной такого решения стало подозрение на заражение коронавирусом в отношении супруги одного из сотрудников станции.

Теперь коллектив Белоярской АЭС временно проживает в профилактории, а автобусы, на которых специалистов доставляют на работу, тщательно обрабатываются. Также дезинфекции подвергаются и помещения, теперь живут сотрудники станции.

Персонал АЭС работает и проживает в изолированном режимеФото: Алексей БУЛАТОВ

Печальная новость для уральского бизнеса и промышленности. Традиционная международная промышленная выставка ИННОПРОМ в 2020 году в Екатеринбурге официально отменена.

Такое решение приняло Министерство промышленности и торговли РФ. ИННОПРОМ-2020 должен был пройти с 7 по 10 июля в международном выставочном центре Екатеринбург-Экспо. Причина - пандемия коронавируса в мира.

ЧТО ЗАКРЫТО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На будущей неделе, которая официально объявлена нерабочей, на Урале прекращают прием посетителей отделения Почты России. При этом, сотрудники продолжат работу в обычно режиме. Также у почтальонов можно по телефону отделений заказать товары первой необходимости и даже продукты. Эта услуга особенно актуальна для пенсионеров, инвалидов и маломобильных граждан.

Торгово-развлекательные центры Екатеринбурга закрытыФото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 28 марта по 5 апреля не работают торговые центры, увеселительные и спортивные учреждения, библиотеки и кинотеатры, цирк, зоопарк и крупные парки. Что касается ТЦ – то там продолжают функционировать продуктовые супермаркеты, а также аптеки и банкоматы.

Список работающих магазинов в торгово-развлекательных центров можно посмотреть - здесь.

Также в Екатеринбурге продолжают работать аптеки и продуктовые магазины. Впрочем, с масками пока дела обстоят неважно – купить популярный товар получается не у всех из-за сильного ажиотажа. Из-за этого транспортники города обратились к мэру Александра Высокинского с просьбой обеспечить персонал, который выходит на линию – водителей и кондукторов масками и перчатками.

В Екатеринбурге и Свердловской области в усиленном режиме работают медики и стражи порядка, которые проводят поквартирный обход всех, кто находится на карантине.

Памятка для уральцевФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области:

Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 8 343 312-08-81 или 112.

«Горячая линия» Федерации профсоюзов Свердловской области: 8 343 371 56 46.

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