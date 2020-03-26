«Запершило в горле»: осужденную пожизненно в Швейцарии екатеринбурженку отправили на карантин с подозрением на коронавирус

В изоляторе временного содержания швейцарского города Берна отправили на карантин россиянку Елену Панову, у нее появились симптомы коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщил адвокат осужденной Георгрий Багратиони.

В недавнем интервью нашему изданию Панова рассказывала, что в изоляторе введены ограничения по работе заключенных и посещению родственников из-за того, что у одной из осужденных подтвердился страшный диагноз.

Осужденная в Швейцарии россиянка вышла на связь с журналистами «Комсомолки» по телефону 00:00 00:00

- У Елены запершило в горле и ее сразу же отправили на карантин. Потом дали градусник и сказали мерить температуру. При этом тестов на коронавирус не давали, и забора анализов не было, - пояснил Багратиони.

Елена оказалась в тюрьме после того, как ее признали виновной в подстрекательстве и организации убийства бывшей жены мужа. В 2015 году жительница Екатеринбурга познакомилась на сайте знакомств с Серджио Джуссани и в скором времени перебралась к нему вместе с двумя дочками.

Швейцарец Серджио Джуссани оказался обычным госслужащим. Он давно мечтал избавиться от бывшей жены, на которую тратил много денег. Фото: СОЦСЕТИ

Лишь после свадьбы она узнала, что ее возлюбленный выплачивает алименты бывшей супруге Монике и несовершеннолетней дочери от первого брака и вовсе не так богат, как рассказывал до женитьбы. Летом 2016-го Джуссани убил Монику, но тогда следствие пришло к выводу, что это было самоубийство.

Елена два года хранила молчание зная о страшной тайне мужа, но ситуация в семье была удручающей – Джуссани часто избивал жену и падчериц. В 2018, когда Серджио в очередной раз поднял на Елену руку, она вызвала полицию. В доме швейцарца нашли незаконный склад оружия, а уже в ходе расследования он сознался в убийстве Моники.

Однако, когда узнал, что у Елены появился новый ухажер, изменил показания и сделела ее своей соучастницей. Суд кантона Тичино признал супругов виновными: Сердижо Джуссани получил 16 лет колонии, а Елена – пожизненный срок.

В середине июня суд рассмотрит апелляцию по делу россиянки, ее адвокат уверен, что все обвинения будут сняты. Дочери Елены сейчас находятся в Швейцарии, обе работают поварами, но младшая дочь Анастасия готова покинуть Европу в случае освобождения матери. Также у Пановой осталась сестра и пожилая мать в Ивделе.

Дочери Елены остались жить в Швейцарии. Фото: СОЦСЕТИ

Чтобы предать делу большей значимости адвокат Багратиони отправил телеграмму президенту Владимиру Путину. Из Кремля уже пришло уведомление о том, что обращение юриста получено.

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