Самые активные пользователи мобильного интернета на Урале живут в сельской местности

ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, проанализировала потребление цифровых сервисов жителями Свердловской области. Согласно данным аналитиков МТС, наибольший трафик мобильного интернета в области зафиксирован у абонентов, живущих не в крупных городах, а в деревнях и посёлках.

Лидерами являются населённые пункты, расположенные в Махнёвском муниципальном образовании, Сосьвинском, Пышминском, Тугулымском, Белоярском, Новолялинском городских округах и Староуткинске. В среднем жители этих территорий расходуют в месяц более 15 ГБ мобильного интернета в сетях 3G и 4G, а сосьвинцы и махнёвцы – более 20 ГБ. Екатеринбургские абоненты МТС в среднем в месяц потребляют только чуть более 9ГБ мобильного трафика. Аналитики связывают эту разницу с большим проникновением проводного интернета и наличием точек Wi-Fi доступа в общественных местах в крупных городах.

В списке лидеров по использованию голосовой мобильной связи также нет крупных городов региона. Самые общительные абоненты МТС, в среднем выговаривающие в месяц более 300 минут, живут в Туринском, Красноуральском, Алапаевском городских округах и двух ЗАТО – Уральском и Свободном. Для сравнения: в Каменске-Уральском этот показатель составляет менее 200 минут, в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге – чуть более 250 минут в месяц.

В условиях повышенного спроса на услуги связи МТС способна обеспечить цифровыми сервисами жителей всех, в т.ч. самых маленькие, населённых пунктов Свердловской области. Расширению сети мобильной связи в регионе способствовало строительство в минувшем году более 700 базовых станций, в т.ч. около трёхсот стандарта 4G.

«На карте Свердловской области практически не осталось населённых пунктов, не охваченных мобильной связью и интернетом. Уже в новом году мобильная связь МТС появилась в деревне Шиши Белоярского района, в деревне Салда Шалинского района, в посёлке Воронцовка Краснотурьинского ГО, а в деревне Каменка Сысертского района и селе Киргишаны на трассе Пермь-Екатеринбург появился устойчивый мобильный интернет. Нынешняя эпидемиологическая ситуация сопровождается ростом потребления мобильного трафика: в среднем на 10% в сегменте голосовой связи и 3% - мобильный интернет. И в малых населённых пунктах этот рост даже заметнее, чем в крупных городах. Но, благодаря своевременно проводимой модернизации и расширению сети, наши абоненты в подавляющем большинстве населённых пунктов Свердловской области имеют беспрепятственный доступ ко всем цифровым сервисам», —рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.