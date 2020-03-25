Шиномонтаж никто не отменял: скидка на сезонную услугу достигает 70%

По-европейски теплая зима на большей части территории России серьезно повлияла на объем и динамику сезонного рынка автоуслуг. Неоднозначная погода, державшаяся почти весь январь и февраль, спровоцировала раннее возникновение спроса в шиномонтажные сервисы страны. Компания «Биглион» проанализировала данные за несколько лет: спрос на шиномонтаж как показатель нестандартной зимы.

Шиномонтаж и диагностика - самые распространенные автоуслуги, которые потребитель приобретает со скидкой. Важно, что её размер в значительной мере определяет общий спрос на услугу. В среднем ежегодно с целью экономии приобретается порядка 40 тыс. купонов на сервисное обслуживание автомобиля. Основной пик приходится на три весенних месяца (март, апрель май) - в это время приобретается 46-48% от общего годового количества купонов. И 46% - в пиковые осенний месяцы - октябрь и ноябрь.

В некоторых городах автолюбители в 2019 году стали раньше планировать сезонные автоуслуги. Так, в марте 2019 года, по сравнению с мартом 2018 года, жители Волгограда приобрели в 7 раз больше купонов, Москвы - в 2,6 раза, жители Омска - в 2 раза, Нижнего Новгорода - в 1,8 раза, Санкт-Петербурга - в 1,7 раза. А вот в Сочи почти не переобуваются - показатели практически в 50 раз меньше, чем в Москве - спасибо субтропическому климату.

Специалисты подсчитали, что купоны на шиномонтаж в два раза чаще покупают мужчины. Женщины же ищут скидки на комплексную химчистку или мойку автомобиля, полировку, нанопокрытие, диагностику и тонировку стекол. При этом, по совокупности, самыми популярными услугами по обслуживанию автомобиля по данным за три последних года стабильно остаются - мойка, шиномонтаж и диагностика.

Новый сезон 2020 года в разгаре, и привычная динамика уже не уступает показателям прошлогоднего спроса. К примеру, если в Тюмени пик спроса в 2019 году пришелся на конец марта – начало апреля, в предыдущие годы – на май, начало июня, то в этом году к средним цифрам показатели стремятся уже сегодня. Речь идет о покупке купона, а не о самой замене резины. Опытный автомобилист стремится запланировать процесс заранее и своевременно его удешевить.

Скидка на сезонные услуги шиномонтажа с балансировкой и прочими услугами достигает 70%, и вместо 3000 рублей можно потратить порядка 900.

Показательно, что шиномонтаж, не только самая востребованная услуга автомобильных техцентров, но и хорошо планируемая. Подобного уровня популярности достигают лишь смежные услуги: плановое техобслуживание, диагностика агрегатов, замена расходников. Однако, все они напрямую зависят от общих правил, пробега, условий эксплуатации автомобиля, стиля вождения и многих других факторов. Шиномонтаж же не зависит от всего этого. Ровно дважды в год, с началом летнего и зимнего сезонов, любой цивилизованный автолюбитель едет на ближайшую станцию. А рациональный и продвинутый автолюбитель заранее приобретает нужные купоны и записывается на услугу.

Традиционно рекомендуется озаботиться сменой шин при повышении среднесуточной температуры выше +5 С°. В таких условиях «летняя резина» уже может в полной мере выполнять свои функции. Кроме этого, по сравнению с зимним вариантом, летние экономят автомобилисту ресурсы и топливо. Они легче и меньше изнашиваются при положительных температурах. С одной стороны, если следовать букве закона формально, то менять резину обязаны владельцы только ошипованных шин и только с наступлением первого летнего месяца. Но специалисты, учитывая износ, расход топлива и непосредственные тормозные качества, рекомендуют «переобувать» машину своевременно, сопровождая процесс общей диагностикой авто средства.