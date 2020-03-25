«Набили руку, справляемся за четыре минуты»: производитель детской одежды в Екатеринбурге начал шить маски

Купить медицинскую маску в аптеке стало почти невозможным, фармацевты говорят, что средства защиты закончились несколько недель назад. Еще в прошлые выходные можно было приобрести многоразовые маски через интернет-магазин, например, Ozon, но и там все разобрали. Справиться с дефицитом решили уральские швейные фабрики, в работу включились семь предприятий. Смотрите репортаж «Комсомолки» с цеха, где выпускают до тысячи изделий в день.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ ЗА ОДИН ДЕНЬ

- Здесь нет ничего сложного. Девчонки уже набили руку и справляются за четыре минуты, - не дожидаясь наших вопросов отвечает технолог Татьяна.

Пока изделия шьют под заказ, но скоро начнут и на продажу.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы приехали на швейное производство компании Hoh Loon. Они изготавливают детскую одежду: головные уборы, куртки, комбинезоны и прочее. Буквально за несколько дней руководство приняли решение шить еще и многоразовые маски. Говорят, что за ситуацией в мире тщательно следят, знают, что в аптеках масок уже давно нет, поэтому захотели позаботится о екатеринбуржцах.

- На прошлой неделе я вместе с дизайнером разработали концепцию будущего изделия. Рассчитали, сколько нужно материала на одну маску, выбрали дизайн, выкройки, - продолжает главный технолог предприятия Татьяна.

Маски шьют в два слоя из тонкого трикотажа.Фото: Алексей БУЛАТОВ

За работу взялись буквально три назад. Для этого выделили четыре швеи на смену: одна кроит, другая обрабатывает, третья складывает. За сутки успевают сделать до тысячи штук, одна маска за четыре минуты.

Маски, которые тут шьют, двух видов. Первая стандартная, которая надевается на уши, вторая – с завязочками, чтобы регулировать натяжение. Каждую можно стирать и гладить. Планируют шить со специальным кармашком, куда можно будет вставлять медицинскую салфетку. Ткань используют натуральную, называется кулирная гладь, это очень тонкий трикотаж.

- Мы шьем свои маски в два слоя. Ткань, которую используем, натуральная и хорошо тянется. В такой маске не жарко, можно легко дышать. Также изделие без проблем можно стирать и утюжить, - добавили Татьяна.

Маски шьют четыре человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока новая продукция изготавливается на заказ для других предприятий города. Вскоре хотят расширить производство, выделить для этого отдельных людей, помещение, а маски продавать в магазинах Екатеринбурга.

ОФИЦИАЛЬНО

Игорь Зеленкин, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области:

У нас есть задача обеспечить все объекты здравоохранения Свердловской области медицинскими масками. Два производителя в регионе работают по нашей просьбе круглосуточно. Мы зафиксировали цены на эти маски, с тех пор они не увеличиваются. Мы помогаем решать вопросы, если необходимо, с расширением по оборудованию. Сейчас закупаются еще несколько линий по производству медицинских масок.

Что касается масок для населения, не требующие регистрации в Росздравнадзоре, нами организована работа со швейными предприятиями Свердловской области. Таких около 200 и уже 50 из них приступили к изготовлению. Продукция продается в том числе не только в Свердловской области, но и через интернет-магазины гораздо шире. И я думаю в ближайшее время мы закроем свою потребность и еще будем помогать соседним регионам.

Фоторепортаж со швейной фабрике, которая взялась производить маски, смотрите по ссылке.