2020-03-24T11:16:27+03:00
Происшествия

Идет спасательная операция: На Урале 200 рыбаков оказались на оторванной от берега льдине

Сотрудники МЧС вызволяют людей на лодках [Видео]
Юлия СТАЛИНА
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Фото: паблик "Лампа" в соцсети "Вконтакте"Фото: паблик "Лампа" в соцсети "Вконтакте"
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В Свердловской области уже несколько дней стоит минусовая температура. Поэтому не смотря на предупреждения Свердловского МЧС рыбаки снова вышли на лед. В итоге на Белоярском водохранилище 200 рыбаков оказались в настоящей западне. Массивная льдина отошла от берега.

- По предварительной информации на льдине площадью 0,5 кв.км находится около 200 рыбаков, угрозы жизни нет, - говорят пресс-служба Гу МЧС по Свердловской области.

В спасательной операции участвует больше 20 сотрудников МЧС. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В спасательной операции участвует больше 20 сотрудников МЧС. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Рыбаков спасают сотрудники МЧС из города Заречный. Это 18 спасателей, которые сейчас курсируют на лодках от берега к льди и постепенно эвакуируют людей. Чтобы ускорить процесс, на подмогу к спасателям выехали их коллеги из Екатеринбурга.

- Это шесть человек из Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве. С собой у них две лодки, - уточнили в ведомстве.

Спасательная операция продолжается до сих пор. О результатах сообщат позже.

На Белоярском водохранилище оторвало льдину с рыбаками.Видео: паблик "Лампа" в соцсети "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

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