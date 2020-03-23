На Урале мужчина спас из огня двух соседок, пробравшись в полыхающую квартиру через форточку

По-настоящему героический поступок совершенно случайно совершил 33-летний житель свердловского городка Каменск-Уральский Алексей Салонин. В воскресенье днем житель двухэтажки вышел в подъезд и почувствовал запах гари.

Решив узнать, что именно горит в его родном доме №24 по улице Центральной, Алексей вышел на двор и увидел, что из форточки квартиры на первом этаже идет густой дым. Мужчина не теряя ни секунды, пролез в квартиру с улицы, и стал искать людей, он знал, что его соседи – пожилые люди, которые могут погибнуть в огне.

- Алексей Салонин проживает в соседней секции, возгорание в квартире началось в одной из комнат квартиры, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В квартире мужчина ползком прополз в комнату, где увидел лежащей на полу женщину, она была в сознании, но передвигаться сама не могла – надышалась едкого дыма. Алексей вытащил ее в подъезд, после чего вернулся в горящую квартиру.

В другой комнате оказалась еще одна пожилая соседка, которая не могла выбраться по причине слабого здоровья. Алексей схватил полотенце, и, закрывая им лицо женщины и свое лицо, вывел ее в подъезд. Итог: две спасенные жизни!

- Благодаря оперативным и грамотным действиям Алексея Салонина, спасенные им женщины 71 и 67 лет не пострадали. Он успел их эвакуировать до приезда пожарных, - говорят в пресс-службе МЧС.

А вот виновника пожара – мужчину, который неосторожно покурил в квартире, спасти не удалось. Смелого соседа пострадавших скоро наградят.