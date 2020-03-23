Кинотеатры в Екатеринбурге продолжают работать не смотря на рекомендации Минкульта

В связи с распространением коронавируса в Свердловской области с 18 марта до 12 апреля отменили все массовые мероприятия с количеством участников более 50 человек. Под ограничения попали концерты, спортивные турниры. Перестали работать государственные театры, цирк и Свердловская филармония - билеты можно сдать в кассу либо воспользоваться ими, когда снимут ограничения. А вот кинотеатры в Екатеринбурге не смотря на рекомендации Минкульта РФ пока работают. Из 20 городских кинотеатров города закрылись только три: ККТ «Космос», «Дом кино» и еще «Олимп» в микрорайоне Компрессорный. Остальные пока работают. На сеансы продают не больше 50 билетов, а зрителей рассаживают в шашечном порядке.

- У нас работают все кинотеатры, кроме одного, - говорит pr-менеджер сети кинотеатров «Премьер-зал» Александра Совина. - Распоряжения о закрытии от правительства не было, была рекомендация. На данный момент мы не можем не имея никаких подушек безопасности так рисковать и закрывать все кинотеатры. Мы готовы это сделать, если правительство готово поддержать кинотеатры.

- Мы не закрылись, - говорит Екатерина, управляющая кинотеатром «Киноплекс» в ТРЦ Карнавал. - Потому что если мы примем решение закрыться сами, то нам придется продолжать платить аренду и мы станем нести убытки. Если же выйдет распоряжение правительства о закрытии, тогда ситуация будет иная, за аренду после закрытия платить не придется.

В самих кинотеатрах после каждого сеанса проводят дезинфекцию. А зрителей просят покупать билеты в онлайн-кассах, хотя и в самом кинотеатре их тоже можно пробрести.

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