2020-03-23T08:29:21+03:00
Общество

Дистанционные сервисы АО «Екатеринбурггаз» для взаимодействия с клиентами

Большинство вопросов горожане могут решить по телефону или через Интернет-приемную
Поделиться:
Выдача документов производится посредством «Почты России», а прием заявок на технологическое присоединение ведется через Личный кабинет. Фото: Пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»Выдача документов производится посредством «Почты России», а прием заявок на технологическое присоединение ведется через Личный кабинет. Фото: Пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»
Изменить размер текста:

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией АО «Екатеринбурггаз» вводит профилактические меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Просим без крайней необходимости не посещать офисы компании, для вашего удобства работают дистанционные каналы взаимодействия с АО «Екатеринбурггаз».

1. На сайте АО «Екатеринбурггаз» действует Интернет-приемная.

2. Подать заявку на вызов слесаря можно не выходя из дома, через сайт компании на странице.

3. Обратиться за консультацией по вопросам технического обслуживания можно по телефонам диспетчеров районных подразделений:

ПУ-1 обслуживает Ленинский, Октябрьский и Чкаловский районы: тел. +7 (343) 272-39-04;

ПУ-2 обслуживает Верх-Исетский и Кировский районы: тел. +7 (343) 272-39-29;

ПУ-3 обслуживает Железнодорожный и Орджоникидзевский районы: тел. +7 (343) 272-39-39.

4. По вопросам расчетов, оплаты квитанций для физических лиц:

Абонентский отдел, центральный офис: тел. 272-38-93, эл. почта abo341@ekgas.ru abo342@ekgas.ru

Абонентский отдел ПУ-1: тел. 272-39-16, эл. почта abo50@ekgas.ru Ленинский, Октябрьский и Чкаловский районы

Абонентский отдел ПУ-2: тел. 272-39-78, эл. почта abo30@ekgas.ru Верх-Исетский , Кировский районы

Абонентский отдел ПУ-3: тел. 272-39-48, эл. почта abo41@ekgas.ru Железнодорожный, Орджоникидзевский районы

Произвести оплату услуг АО «Екатеринбурггаз» можно через Личный кабинет или «Сбербанк Онлайн».

5. Показания приборов учета газа можно передать через Личный кабинет, по электронной почте counter@ekgas.ru, по круглосуточному телефону 272-34-04.

6. По вопросам технологического присоединения к газораспределительным сетям консультацию можно получить по телефону (343) 272-37-77. Центр обслуживания клиентов АО «Екатеринбурггаз» закрыт для приема посетителей до особого распоряжения.

Для физических лиц прием заявок и запросов на технологическое присоединение ведется через Личный кабинет на сайте АО «Екатеринбурггаз» www.ekgas.ru, через электронную почту tp@ekgas.ru или посредством «Почты России».

Юридические лица могут оставить документы (заявки, запросы, согласования, входящие письма) в накопителях на пропускном пункте охраны центрального входа в АО «Екатеринбурггаз» или отправить через «Почту России». Обязательно указывать телефон для связи или электронную почту.

После регистрации входящих документов, специалисты ЦОК «Газовый сервис» сообщат регистрационный номер вашего документа.

Выдача готовых документов производится посредством «Почты России» либо отправкой сканированных документов на указанную электронную почту.

Оплата за технологическое присоединение может быть произведена через отделения банков по реквизитам и с обязательным указанием назначения платежа (за технологическое присоединение по договору №.. указать номер договора).

Реквизиты:

АО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ», ИНН 6608005130, КПП 668501001.

БАНК: Уральский банк ПАО Сбербанк г.Екатеринбург,

БИК 046577674, КОР/СЧ. 30101810500000000674, Р/СЧ. 40702810716540026369.

АО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ», ИНН 6608005130, КПП 668501001.

БАНК: ПАО "БАНК "ЕКАТЕРИНБУРГ",

БИК 046577904, КОР/СЧ. 30101810500000000904, Р/СЧ. 40702810500010000603.

7. При запахе газа незамедлительно звоните по телефону 104 с мобильных телефонов или 04 с домашних телефонов. Аварийная газовая служба принимает экстренные заявки круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Когда во мне что-то надломилось, меня выбросили»: ученый отправил жену в психбольницу и забрал у нее троих детей
Женщина пишет петиции и пытается увидеть хотя бы младшую дочку. Бывший муж считает, что их мама бывает не в себе и может быть опасна для ребенка [видео]
"В Клятве Гиппократа нет ничего про поездку в Испанию. Вам крови хочется?". Онищенко вступился за врача-инфекциониста, которая скрыла поездку за рубеж
Экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы защитил врача-инфекциониста, которая скрыла свой выезд за рубеж [аудио]
Бьет - значит воспитывает? Почему самарские родители встали на защиту учителя, который "ударил" ребенка
Педагог с 20-летним стажем стал героем школьного конфликта, вердикт руководства был однозначен - уволить. Сейчас учитель пошел в суд. Но кто прав в этой истории?
Новости 24
Отправили на 19 лет за решетку: уралец с самодельным ружьем убил скупщика лома, а затем ограбил его
Местный оператор связи приготовил землякам призы
Свердловское минобразования запустило «горячие линии» для тех, кто сидит дома из-за карантина
Коронавирус на Урале: заявления о переносе досрочной сдачи ЕГЭ нужно подать до 1 апреля
Коронваирус на Урале: Высокинский проверил, как в Екатеринбурге обрабатывают общественный транспорт
На Урале коммунальщики выплатят двум семьям больше 800 тысяч за потоп в квартирах
Коронавирус на Урале: все случаи заражения в регионе - завозные
Приставки, настольные игры и наборы для творчества: сколько стоит занять детей во время карантина в Екатеринбурге
«#Останьтесьдома»: свердловские медики подключились к флешмобу итальянских врачей против коронавируса
Полиция завела уголовные дела после массовых поджогов на Уралмаше
Не соответствует проекту: под Екатеринбургом за 75 миллионов построили спорткомплекс с ошибками
Коронавирус на Урале: почтальоны доставляют пенсии изолированным пенсионерам прямо на дом
Доставайте телескопы и фотоаппараты: сегодня на небе Урала появится Марс