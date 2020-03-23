Дистанционные сервисы АО «Екатеринбурггаз» для взаимодействия с клиентами

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией АО «Екатеринбурггаз» вводит профилактические меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Просим без крайней необходимости не посещать офисы компании, для вашего удобства работают дистанционные каналы взаимодействия с АО «Екатеринбурггаз».

1. На сайте АО «Екатеринбурггаз» действует Интернет-приемная.

2. Подать заявку на вызов слесаря можно не выходя из дома, через сайт компании на странице.

3. Обратиться за консультацией по вопросам технического обслуживания можно по телефонам диспетчеров районных подразделений:

ПУ-1 обслуживает Ленинский, Октябрьский и Чкаловский районы: тел. +7 (343) 272-39-04;

ПУ-2 обслуживает Верх-Исетский и Кировский районы: тел. +7 (343) 272-39-29;

ПУ-3 обслуживает Железнодорожный и Орджоникидзевский районы: тел. +7 (343) 272-39-39.

4. По вопросам расчетов, оплаты квитанций для физических лиц:

Абонентский отдел, центральный офис: тел. 272-38-93, эл. почта abo341@ekgas.ru abo342@ekgas.ru

Абонентский отдел ПУ-1: тел. 272-39-16, эл. почта abo50@ekgas.ru Ленинский, Октябрьский и Чкаловский районы

Абонентский отдел ПУ-2: тел. 272-39-78, эл. почта abo30@ekgas.ru Верх-Исетский , Кировский районы

Абонентский отдел ПУ-3: тел. 272-39-48, эл. почта abo41@ekgas.ru Железнодорожный, Орджоникидзевский районы

Произвести оплату услуг АО «Екатеринбурггаз» можно через Личный кабинет или «Сбербанк Онлайн».

5. Показания приборов учета газа можно передать через Личный кабинет, по электронной почте counter@ekgas.ru, по круглосуточному телефону 272-34-04.

6. По вопросам технологического присоединения к газораспределительным сетям консультацию можно получить по телефону (343) 272-37-77. Центр обслуживания клиентов АО «Екатеринбурггаз» закрыт для приема посетителей до особого распоряжения.

Для физических лиц прием заявок и запросов на технологическое присоединение ведется через Личный кабинет на сайте АО «Екатеринбурггаз» www.ekgas.ru, через электронную почту tp@ekgas.ru или посредством «Почты России».

Юридические лица могут оставить документы (заявки, запросы, согласования, входящие письма) в накопителях на пропускном пункте охраны центрального входа в АО «Екатеринбурггаз» или отправить через «Почту России». Обязательно указывать телефон для связи или электронную почту.

После регистрации входящих документов, специалисты ЦОК «Газовый сервис» сообщат регистрационный номер вашего документа.

Выдача готовых документов производится посредством «Почты России» либо отправкой сканированных документов на указанную электронную почту.

Оплата за технологическое присоединение может быть произведена через отделения банков по реквизитам и с обязательным указанием назначения платежа (за технологическое присоединение по договору №.. указать номер договора).

Реквизиты:

АО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ», ИНН 6608005130, КПП 668501001.

БАНК: Уральский банк ПАО Сбербанк г.Екатеринбург,

БИК 046577674, КОР/СЧ. 30101810500000000674, Р/СЧ. 40702810716540026369.

АО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ», ИНН 6608005130, КПП 668501001.

БАНК: ПАО "БАНК "ЕКАТЕРИНБУРГ",

БИК 046577904, КОР/СЧ. 30101810500000000904, Р/СЧ. 40702810500010000603.

7. При запахе газа незамедлительно звоните по телефону 104 с мобильных телефонов или 04 с домашних телефонов. Аварийная газовая служба принимает экстренные заявки круглосуточно.